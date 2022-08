Résultat de la recherche de Trump en Floride des années turbulentes de la Maison Blanche

NEW YORK –

Des tas de papiers empilés sur son bureau. Couvertures de magazines encadrées et souvenirs tapissant les murs. L’une des baskets géantes de Shaquille O’Neal exposée aux côtés de casques de football, de ceintures de boxe et d’autres souvenirs sportifs, encombrant son bureau de la Trump Tower et limitant l’espace de table.

Bien avant d’entrer en politique, l’ancien président américain Donald Trump avait un penchant pour la collection. Et cette habitude de toute une vie – combinée à son mépris pour les règles de tenue des dossiers du gouvernement, sa gestion négligente des informations classifiées et une transition chaotique née de son refus d’accepter la défaite en 2020 – ont tous abouti à une enquête fédérale qui pose défis juridiques et politiques extraordinaires.

La perquisition du club Mar-a-Lago de Trump au début du mois pour récupérer des documents de ses années à la Maison Blanche était une action policière sans précédent contre un ancien président qui devrait se présenter à nouveau aux élections. Les responsables n’ont pas révélé exactement ce que contenaient les boîtes, mais le FBI a déclaré avoir récupéré 11 ensembles de documents classifiés, y compris certaines “informations sensibles compartimentées”, une catégorie spéciale destinée à protéger les secrets qui pourraient causer des dommages “exceptionnellement graves” à les intérêts américains s’ils sont révélés publiquement.

La raison pour laquelle Trump a refusé de remettre les documents saisis malgré des demandes répétées reste floue. Mais le non-respect par Trump du Presidential Records Act, qui décrit comment les documents doivent être conservés, a été bien documenté tout au long de son mandat.

Il a régulièrement déchiré des papiers officiels qui ont ensuite dû être recollés ensemble. Les objets officiels qui seraient traditionnellement remis aux Archives nationales se sont mêlés à ses effets personnels dans la résidence de la Maison Blanche. Des informations classifiées ont été tweetées, partagées avec des journalistes et des adversaires – même trouvées dans une salle de bain du complexe de la Maison Blanche.

John Bolton, qui a été le troisième conseiller à la sécurité nationale de Trump, a déclaré qu’avant son arrivée, il avait entendu “il y avait une inquiétude dans l’air quant à la façon dont il traitait les informations. Et au fil de mon temps, je pouvais certainement comprendre pourquoi. “

D’autres membres de l’administration Trump ont fait plus attention aux documents sensibles. Lorsqu’on lui a directement demandé s’il conservait des informations classifiées après avoir quitté ses fonctions, l’ancien vice-président Mike Pence a déclaré vendredi à l’Associated Press : “Non, pas à ma connaissance”.

L’enquête sur le traitement des documents par Trump intervient alors qu’il fait face à un examen juridique croissant sur plusieurs fronts. Une enquête géorgienne sur l’ingérence électorale s’est rapprochée de l’ancien président, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, l’un des principaux défenseurs, a informé plus tôt ce mois-ci qu’il était la cible d’une enquête criminelle.

Pendant ce temps, Trump a invoqué la protection de son cinquième amendement contre l’auto-incrimination alors qu’il témoignait sous serment dans le cadre de la longue enquête civile du procureur général de New York sur ses relations commerciales. Un haut dirigeant de l’entreprise a plaidé coupable la semaine dernière dans une affaire de fraude fiscale portée par le procureur du district de Manhattan.

Mais peu de menaces juridiques ont galvanisé Trump et ses partisans les plus fidèles comme la recherche de Mar-a-Lago. L’ancien président et ses alliés ont fait valoir que cette décision équivalait à une persécution politique, notant que le juge qui avait approuvé le mandat avait donné de l’argent aux démocrates. Le juge, cependant, a également soutenu les républicains. Et les responsables de la Maison Blanche ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucune connaissance préalable des plans de perquisition du domaine.

Les alliés de Trump ont tenté de prétendre que la présidence lui avait accordé un pouvoir illimité pour déclassifier unilatéralement des documents sans déclaration formelle. Mais David Laufman, l’ancien chef de la section de contre-espionnage du ministère de la Justice, a déclaré que ce n’était pas ainsi que cela fonctionnait.

“Cela me semble simplement être une stratégie d’affaires publiques post hoc qui n’a aucun rapport avec la façon dont les informations classifiées sont en fait déclassifiées”, a déclaré Laufman, qui a supervisé l’enquête sur le serveur de messagerie personnel d’Hillary Clinton pendant son mandat de secrétaire d’État. S’il a dit qu’il est vrai qu’il n’y a pas de loi ou d’ordonnance qui décrit les procédures que le président doit respecter pour déclassifier des informations, “en même temps, il est ridicule de supposer qu’une décision de déclassifier des documents n’aurait pas été consignée par écrit en même temps”.

Ce n’est “pas auto-exécutable”, a-t-il ajouté. “Il doit y avoir une corroboration objective, contemporaine et fondée sur des preuves des affirmations qu’ils font. Et bien sûr, il n’y en aura pas parce qu’ils inventent tout.”

La décision de conserver des documents classifiés à Mar-a-Lago – une propriété fréquentée par les membres payants, leurs invités et toute personne assistant aux mariages, aux collectes de fonds politiques, aux dîners de charité et autres événements organisés sur place – faisait partie d’un long schéma de mépris pour les secrets de sécurité nationale. D’anciens assistants ont décrit une attitude «cavalière» envers les informations classifiées qui se sont déroulées à la vue du public.

Il y a eu le dîner avec le Premier ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe, sur la terrasse de Mar-a-Lago, où les autres convives ont regardé et pris des photos avec leur téléphone portable pendant que les deux hommes examinaient les détails d’un test de missile nord-coréen.

Il y a eu la fois où Trump a révélé aux responsables russes des informations hautement classifiées provenant prétendument de sources israéliennes sur les militants de l’État islamique. Et il y a eu la fois où il a tweeté une image satellite haute résolution d’une explosion apparente dans un centre spatial iranien, dont les responsables du renseignement avaient averti qu’elle était très sensible. Trump a insisté sur le fait qu’il avait “le droit absolu” de le partager.

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, a déclaré que Trump était “insouciant” avec des informations sensibles et classifiées et “semblait ne jamais se soucier de savoir pourquoi c’était mauvais”.

Grisham a rappelé un incident impliquant Conan, un chien militaire américain salué comme un héros pour son rôle dans le raid qui a tué le chef de l’État islamique Abu Bakr al-Baghdadi. Elle a déclaré qu’avant l’arrivée du chien à la Maison Blanche, le personnel avait reçu un briefing dans lequel on leur avait dit que le chien ne pouvait pas être photographié car les images pourraient mettre ses maîtres en danger. Mais quand le chien est arrivé, Trump a décidé qu’il voulait le montrer à la presse.

“Parce qu’il voulait la publicité, Conan est sorti”, a-t-elle déclaré. “C’est un exemple de lui qui ne se soucie pas de mettre des vies en danger. … C’était comme si c’était son propre jouet brillant qu’il montrait à ses amis pour les impressionner.”

Bolton a déclaré que, pendant son temps de travail pour Trump, lui et d’autres ont souvent essayé d’expliquer les enjeux et les risques d’exposer les sources et les méthodes.

“Je ne pense pas que cela ait coulé. Il n’a pas semblé apprécier à quel point c’était sensible, à quel point c’était dangereux pour certains de nos gens et les risques auxquels ils pouvaient être exposés”, a-t-il déclaré. “Ce qui ressemble à une image anodine pour un citoyen privé peut être une mine d’or pour une entité de renseignement étrangère”.

“Je dirais encore et encore, ‘C’est vraiment sensible, vraiment sensible.’ Et il disait : « Je sais », puis il partait et le faisait quand même. »

Bolton a déclaré que les hauts responsables du renseignement se réuniraient avant les briefings pour discuter de la meilleure façon de traiter les sujets sensibles, en élaborant des stratégies sur ce qui devait être partagé. Les informateurs ont rapidement appris que Trump essayait souvent de conserver des documents sensibles et prenait des mesures pour s’assurer que les documents ne manquaient pas, notamment en utilisant des iPads pour les lui montrer.

“Parfois, il demandait à le garder et ils disaient:” C’est vraiment sensible. Parfois, il ne le rendait tout simplement pas.”

Le refus de Trump d’accepter sa défaite électorale a également contribué au chaos qui a englouti ses derniers jours au pouvoir. L’administration des services généraux a tardé à reconnaître la victoire du président Joe Biden, retardant le processus de transition et laissant peu de temps pour faire ses bagages.

Alors que d’autres membres du personnel de la Maison Blanche et même l’ancienne première dame ont commencé à prendre des dispositions, Trump a largement refusé. Dans le même temps, le personnel de la Maison Blanche partait en masse dans le cadre du «processus de délocalisation» régulier, tandis que le moral, entre autres, s’était effondré à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Bolton a déclaré qu’il doutait que Trump ait pris des documents pour des raisons néfastes, et pensait plutôt que Trump les considérait probablement comme des “souvenirs” comme les nombreux qu’il avait collectés au cours de sa vie.

“Je pense qu’il pensait juste que certaines choses étaient cool et qu’il les voulait”, a déclaré Bolton. “Certains jours, il aimait collectionner les frites. Certains jours, il aimait collectionner les documents. Il collectionnait juste des choses.”

Le Washington Post a rapporté pour la première fois en février que les Archives nationales avaient récupéré 15 boîtes de documents et d’autres objets de Mar-a-Lago qui auraient dû être remis à l’agence lorsque Trump a quitté la Maison Blanche. Un premier examen de ce matériel a conclu que Trump avait apporté des dossiers présidentiels et plusieurs autres documents marqués classifiés à Mar-a-Lago.

L’enquête sur le traitement de documents classifiés s’est intensifiée au printemps alors que les procureurs et les agents fédéraux ont interrogé plusieurs personnes qui travaillaient à la Maison Blanche de Trump sur la façon dont les dossiers – et en particulier les documents classifiés – ont été traités pendant la fin chaotique de la présidence Trump, un une personne proche du dossier a déclaré à l’Associated Press. À peu près au même moment, les procureurs ont également émis une assignation à comparaître pour les dossiers que Trump conservait à Mar-a-Lago et ont été assignés à comparaître pour une vidéo de surveillance de Mar-a-Lago montrant la zone où les dossiers étaient stockés, a déclaré la personne.

Un haut responsable du ministère de la Justice s’est rendu à Mar-a-Lago début juin et a examiné une partie du matériel stocké dans des boîtes. Après cette réunion, les procureurs ont interrogé un autre témoin qui leur a dit qu’il y avait probablement d’autres documents classifiés encore stockés à Mar-a-Lago, a déclaré la personne. La personne n’était pas autorisée à discuter publiquement de l’affaire et a parlé sous le couvert de l’anonymat.

Le ministère de la Justice a ensuite demandé un mandat de perquisition et a récupéré les tranches supplémentaires de documents classifiés.