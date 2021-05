Résultat Coinbase (COIN) T1 2021

Le logo de Coinbase Global Inc, le plus grand échange de crypto-monnaie américain, est affiché sur le jumbotron Nasdaq MarketSite et d’autres à Times Square à New York, États-Unis, le 14 avril 2021.

Les actions de Coinbase ont baissé d’environ 3% jeudi après les heures d’ouverture, malgré la montée en flèche des revenus et du revenu net au premier trimestre de 2021, la plate-forme de négociation de crypto-monnaie ayant capitalisé sur une flambée des prix de la crypto et l’intérêt correspondant des investisseurs.

Voici comment l’échange de crypto-monnaie a fait dans son premier rapport sur les résultats depuis la cotation directe de la société en avril:

Gains: 3,05 $ par action

3,05 $ par action Revenu: 1,80 milliard de dollars, contre 585 millions de dollars au trimestre précédent.

Le bénéfice net de la société pour le trimestre était de plus de 771 millions de dollars, soit plus de quatre fois le chiffre de 177 millions de dollars du quatrième trimestre 2020 et plus de 24 fois plus élevé que le bénéfice du trimestre de l’an dernier.

Les utilisateurs effectuant des transactions mensuelles ont plus que doublé par rapport au trimestre précédent, passant de 2,8 millions à 6,1 millions. Les 56 millions d’utilisateurs vérifiés de Coinbase, ainsi que les mouvements de prix record sur le marché de la cryptographie, ont conduit le volume des transactions à plus du triple par rapport au trimestre précédent.

Le sort de Coinbase est lié à la performance des actifs numériques comme le bitcoin. Environ 94% du chiffre d’affaires net de la société au premier trimestre provenait des frais de transaction liés à la négociation. Dans une note introductive, la société a noté que les prix du bitcoin avaient presque doublé au cours du trimestre et que les prix de l’éther avaient presque triplé.

Lors de la cotation directe du mois dernier, Coinbase a ouvert à 381 dollars par action et a été brièvement évalué à 100 milliards de dollars, un événement marquant pour l’industrie de la crypto-monnaie.

On craint que la volatilité des prix de la cryptographie, l’incertitude réglementaire et la concurrence de nouveaux acteurs tels que Binance, Kraken et Gemini puissent peser sur le cours de l’action de la société.

Alesia Haas, CFO de Coinbase, a déclaré à CNBC que l’objectif principal de la société au premier trimestre était la fiabilité. « Nous faisons face à une croissance sans précédent de la demande et notre objectif était de faire en sorte que nos échanges restent stables. »

Dans sa publication, Coinbase n’a pas offert de prévisions détaillées sur les revenus ni les bénéfices pour le deuxième trimestre ou pour l’année complète, avertissant que, « comme nous l’avons déjà mentionné, il est important que les investisseurs se souviennent que notre activité est intrinsèquement imprévisible. » Cependant, il a offert des indications entre 5,5 millions et 9,0 millions d’utilisateurs effectuant des transactions mensuelles pour l’année complète, en fonction des prix de la cryptographie, et a prédit que le revenu net moyen annuel dépasserait la barre historique de 35 $ à 45 $ en moyenne pour les deux dernières années.

En excluant le mouvement après les heures, l’action Coinbase a chuté d’environ 30,4% depuis son introduction en bourse le 14 avril, tandis que le Nasdaq a augmenté d’environ 2,5% sur la même période.

