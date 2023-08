Résultat cible (TGT) T2 2023

Cible publiera mercredi ses résultats du deuxième trimestre fiscal, les consommateurs envoyant des messages mitigés sur leur volonté de dépenser.

Le discounter, qui a connu d’énormes gains de ventes pendant la pandémie de Covid, tente de rebondir après une année écoulée décevante. Les bénéfices ont été touchés par des stocks excédentaires, des démarques plus élevées et une demande plus faible de marchandises discrétionnaires.

La société a déclaré aux investisseurs fin mai que ses tendances de vente se sont affaiblies ce mois-là. Il a déclaré qu’il s’attend à une faible baisse à un chiffre des ventes comparables au deuxième trimestre. Pour l’exercice complet, il prévoit que les ventes comparables iront d’une faible baisse à un chiffre à une faible augmentation à un chiffre.

Voici ce que les analystes attendent pour le deuxième trimestre fiscal, selon les estimations du consensus Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,39 $

Chiffre d’affaires : 25,16 milliards de dollars

Target pourrait être vulnérable aux investisseurs décevants ce trimestre. Contrairement à son rival Walmart, Target s’appuie davantage sur des catégories telles que les vêtements, les articles ménagers et l’électronique – des articles que les ménages ont cessé d’acheter aussi souvent tout en payant plus pour la nourriture et les produits de première nécessité. L’épicerie ne représente qu’environ 20 % de son revenu annuel.

Target a également fait face à des réactions négatives fin mai concernant sa collection de marchandises célébrant le mois de la fierté. Il a retiré certains objets de la collection après avoir menacé des employés. Le détaillant a suscité des critiques à la fois de la part de ceux qui s’opposaient à la décision de Target de vendre les articles, ce qu’il a fait pendant des années avec peu de contrecoup, et de ceux qui ont remis en question la décision de les retirer des étagères.

Pourtant, d’autres mesures de vente au détail jouent en faveur de Target.

Les ventes au détail de juillet ont été meilleures que prévu, selon de nouvelles données du département du Commerce mardi. Dépôt à domicile mardi a affiché une baisse des ventes, mais a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et a parlé d’un consommateur plus résilient. Et Amazone a vu ses ventes bondir en ligne et dans les magasins au cours de son dernier trimestre, après avoir organisé son événement annuel Prime Day. Target avait une vente en ligne concurrente qui chevauchait Prime Day.

Les actions de Target ont clôturé à 125,05 $ mardi. Les actions de la société ont chuté de 16 % depuis le début de l’année, loin derrière le gain de 15 % du S&P 500.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.