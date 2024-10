Résultat Bryan Danielson contre Jon Moxley

La carrière à plein temps sur le ring de Bryan Danielson a pris fin ce soir à AEW WrestleDream.

L’arrivée a vu Jon Moxley verrouiller Danielson dans un étranglement dormeur, ce qui a amené l’arbitre à arrêter le match.

Après le match, ils taquinent un arrêt de Darby Allin et Wheeler Yuta, mais Yuta se retourne contre Allin. Yuta met le sac sur la tête de Danielson et l’aide finalement à monter sur le ring, mais le mal est déjà fait. Danielson est placé sur une civière alors que WrestleDream cesse de diffuser.

Résultats AEW WrestleDream

Découvrez un récapitulatif du match, gracieuseté de notre page de couverture en direct :

Championnat du monde AEW : Bryan Danielson (c) contre Jon Moxley (avec Marina Shafir)

Mox attaque Danielson avant la cloche et ils se bagarrent au bord du ring alors que « The Final Countdown » continue de retentir dans l’arène. Ils continuent de se battre (pendant que la musique joue, New Jack dans le style ECW). Les choses finissent par se calmer et la musique s’arrête avant que la cloche ne sonne. Danielson se connecte avec un genou précoce et un plongeon au sol. Moxley frappe un piledriver sur la table de l’annonceur et la foule scande « va te faire foutre Moxley » en réponse.

Moxley continue de cibler le cou de Danielson. Marina s’implique dans le dos de l’arbitre, puis Moxley sépare lentement Danielson. Marina déchire les tapis sur le sol et Moxley le traîne. Un fan s’y lance avec Moxley, et Danielson utilise la distraction pour mettre Moxley en arrière-plan sur le béton. Danielson se connecte avec quelques coups de pied et tête en haut, mais Moxley s’éloigne d’un coup de tête plongeant. Moxley frappe un Curb Stomp et se lance directement dans un bulldog starter.

Marina est finalement surprise en train de tricher et l’arbitre la expulse. Mox obtient quelques frappes précoces, mais Danielson riposte avec un genou courant pour deux. Moxley finit par contrer un plongeon de Danielson et il frappe le Death Rider sur le béton. Mox murmure quelque chose à Danielson et lui donne un coup de coude dans le cou à plusieurs reprises. Moxley frappe un piledriver de style Gotch et applique un starter arrière. Danielson s’estompe… Moxley l’étouffe !

Vainqueur et NOUVEAU champion du monde AEW – Jon Moxley

EN SAVOIR PLUS: Bryan Danielson réfléchit à son match avec Nigel McGuinness au AEW Dynamite Grand Slam

Que pensez-vous du résultat de ce match ? La bonne personne a-t-elle quitté AEW WrestleDream avec le championnat du monde ? Faites-nous part de vos réflexions en exprimant votre opinion dans la section commentaires ci-dessous.