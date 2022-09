Résultat à la direction des conservateurs : la fin du parti ? Quelle est la prochaine étape pour Boris Johnson et les conservateurs divisés

“Je pense qu’il croit honnêtement qu’il est grossier pour nous de ne pas le considérer comme une exception, quelqu’un qui devrait être libre du réseau d’obligations qui lie tout le monde”, a écrit Martin Hammond, professeur de Boris Johnson à Eton, dans une lettre à Le père de Johnson, Stanley, comme le rapporte la biographie d’Andrew Gimson. Lorsque les historiens feront le premier coup sur l’héritage politique de Johnson, les mots ne seront pas très différents.

Certains conservateurs jugent que ce qu’ils appellent leur « pacte avec le diable » en vaut la peine. Après tout, Johnson a « fait le Brexit » (mis à part les éléments, comme le protocole d’Irlande du Nord, qui ne sont toujours pas « terminés »). Pourtant, son épitaphe politique ne portera pas uniquement sur le Brexit, car il a été chassé de Downing Street dans l’ignominie après avoir enfreint à plusieurs reprises les règles sur les normes de la vie publique. Les caractéristiques qui plaisaient à son parti et à de nombreux électeurs – en tant que figure anti-establishment qui a fait passer le Brexit au bulldozer – sont devenues son talon d’Achille lorsque les deux groupes se sont lassés de contourner les règles pour protéger des amis tels qu’Owen Paterson et Chris Pincher, et de nier des choses qui étaient vrai, comme les soirées Downing Street pendant le verrouillage.

Après le contrecoup, on aurait pu s’attendre à ce que les conservateurs partent en sens inverse, comme le font souvent les partis lorsqu’ils changent de chef. Mais cela ne s’est pas produit. Le candidat au changement aurait dû être Rishi Sunak, qui a offert stabilité, compétence et retour au conservatisme budgétaire. Mais les 160 000 membres conservateurs des conservateurs avaient d’autres idées. Ils ont préféré une autre figure avec de nombreuses qualités de Johnson à Liz Truss qui, bien qu’elle ait rejoint le cabinet avant que Sunak ne devienne députée, a réussi à se présenter comme le changemaker et à présenter l’ancienne chancelière comme soutenant le statu quo et «l’orthodoxie du Trésor».

Tout en proposant du changement, Truss s’est également positionnée comme “Boris de la continuité”, jugeant à juste titre que le Premier ministre sortant conservait un fort soutien de la base conservatrice. Sunak a été considéré comme le traître en démissionnant de son poste de chancelier (une étiquette injuste car 60 ministres ont démissionné, mais un qui est resté).

Le concours était étonnamment amer et diviseur. Le ton a été donné dans des affrontements féroces lors des débats télévisés au début de l’élection. Les deux candidats ne se sont pas affrontés lors des 12 hustings organisés par le parti, lorsqu’ils ont répondu séparément aux questions. À ce moment-là, le mal était fait et aucun des deux n’allait ravaler ses mots. Normalement, les journalistes politiques doivent tordre le bras d’une équipe de campagne à la direction pour obtenir une citation dénigrant leur rival. Cette fois, des citations sans coup de poing ont atterri quotidiennement dans nos e-mails. Même lorsqu’il est devenu clair que Sunak risquait la défaite, il n’a pas atténué ses attaques comme l’espérait le camp Truss, mais a augmenté le volume. Les alliés de Truss ont accusé Sunak d’une politique de « terre brûlée » qui risquait de détruire le parti.

Les attaques «bleu sur bleu» ont inquiété de nombreux députés conservateurs et ont donné aux travaillistes une mine d’or pour les prochaines élections générales. Ils incluent les avertissements de Sunak selon lesquels, sous Truss, des millions de personnes seraient confrontées à la misère dans la crise économique, ce qui serait un “échec moral”, et que ses “réductions d’impôts non financées” alimenteraient l’inflation et que ses emprunts plus élevés imposeraient un fardeau de la dette aux générations futures. Après 12 ans au pouvoir, les conservateurs ont donné l’impression de saccager leur propre marque.

Liz Truss fait face à une tâche difficile (fil de sonorisation)

La famille Tory peut-elle se réunir à nouveau et panser ses blessures ? En sa faveur se trouve son arme pas si secrète : l’unité. Même certains critiques de Truss lui accorderont le bénéfice du doute. Ce n’est pas par hasard que le parti a été au pouvoir pendant 32 des 50 dernières années et l’a été pendant 60 ans au 20e « siècle conservateur ».

Bien qu’un héritage de Johnson soit un bon – une majorité de plus de 70 personnes à la Chambre des communes – Truss sera confronté à un grand défi dans la gestion des députés conservateurs. Seuls 50 des 357 membres du parti parlementaire ont voté pour elle au premier tour de l’élection à la direction, tandis que 88 ont préféré Sunak. Elle l’a maintenant dépassé, en gagner le soutien de 149 députés aux 132 de Sunak après que plusieurs aient tardivement grimpé à bord de son train pour améliorer leurs perspectives de carrière lorsque les sondages d’opinion lui ont donné une avance dominante parmi les membres. Mais même maintenant, environ 200 députés conservateurs n’ont pas publiquement soutenu Truss. Ils comprennent des ennemis de longue date qui pourraient être à l’abri des appels à l’unité.

Certains qui se sont ralliés à Truss sont voués à manquer quand elle choisit son équipe ministérielle; il n’y aura pas assez d’emplois pour tout le monde. Des personnalités plus expérimentées pourraient se voir proposer des postes plus bas dans l’ordre hiérarchique qu’elles ne pensent mériter.

Sunak sera une figure charnière. Il n’est pas un chef rebelle naturel, de la même manière que Johnson était heureux de saper Theresa May pour poursuivre ses ambitions de leadership. Ayant été puni par de nombreux membres conservateurs pour déloyauté présumée, Sunak ne voudrait pas aggraver l’accusation s’il nourrissait l’espoir d’une future candidature à la direction. Il a laissé entendre que les divisions avec Truss sont trop profondes pour qu’il puisse servir dans son cabinet. Malgré ses dénégations, certains députés conservateurs s’attendent à ce qu’il s’éloigne de la politique.





Truss voudra éviter le style de gouvernement chaotique et chaotique de Johnson

Les membres de l’équipe Sunak qui ont lancé les attaques les plus puissantes contre Truss, comme Dominic Raab, le vice-premier ministre, pourraient se retrouver dans le désert. Truss pourrait offrir une branche d’olivier à certains partisans moins virulents du Sunak dans l’espoir de construire des ponts. Elle tentera de lier les conservateurs à “une seule nation” en confiant un poste au cabinet à Tom Tugendhat, bien que certains de ses partisans aient été surpris qu’il ait approuvé Truss lorsqu’il a été éliminé de la course.

Il y a un risque que les modérés conservateurs considèrent le nouveau cabinet comme un nouveau “tour vers la droite” et une répétition des erreurs de Johnson en nommant des ultra-loyalistes plutôt que le gouvernement de “tous les talents” promis par Truss. Johnson a chassé les conservateurs pro-UE tels que Dominic Grieve, David Gauke, Rory Stewart et Amber Rudd, et le virage vers la droite s’est poursuivi lors de l’élection à la direction : bizarrement, un conservateur thatchérien pro-Brexit de Sunak a été qualifié de «socialiste» par le Camp en treillis. Il est peu probable que les électeurs s’attendent à un prospectus de droite lors des prochaines élections, alors que Truss ne détiendra pas deux atouts que Johnson avait en 2019 : le Brexit en tant que problème réel et Jeremy Corbyn.

Truss ne voudra pas être «Boris de la continuité» dans un sens. Elle voudra éviter son style de gouvernement chaotique et chaotique. Elle arrivera avec des objectifs clairs, mais les traduire en politiques, plutôt que d’être bousculée par les événements, nécessitera une volonté et une détermination de fer, ainsi qu’une équipe très solide de ministres et de conseillers.

Le test sera sa réponse à la crise du niveau de vie, et il sera immédiat. Il y a de réelles craintes parmi les députés conservateurs que, tout en aidant les ménages à faible revenu et en apportant des réductions d’impôts qui aident de manière disproportionnée les mieux nantis, elle n’en fera pas assez pour le “squeezed middle”. La nécessité de dépenser des milliards pour aider les particuliers et les entreprises à payer leurs factures rendra difficile pour Truss de tenir les 50 milliards de livres sterling de promesses qu’elle a faites pendant le concours. Son dilemme est que les alliés de droite ne voudront pas renoncer à son programme de faible fiscalité et de faible réglementation, mais pour le mettre en œuvre et garder le contrôle des emprunts, elle pourrait avoir besoin de réduire les dépenses publiques, ce qui serait impopulaire auprès des électeurs, en particulier dans le mur rouge.

Boris Johnson lors de son dernier grand discours politique (fil de sonorisation)

Le défi de gestion du parti de Truss sera rendu plus difficile par la présence de Johnson sur les banquettes arrière. Il voulait qu’elle batte Sunak, mais son vrai choix pour le chef conservateur était lui-même. Il ne considérait pas Truss comme son successeur préféré : il l’a nommée ministre des Affaires étrangères pour créer un contrepoids à Sunak et, lorsqu’il a ajouté le dossier du Brexit plus tard, ses alliés l’ont vu comme un cadeau empoisonné.

Johnson a déjà réécrit l’histoire, tissant un récit selon lequel il a été inutilement renversé par un coup d’État. Ça n’a pas d’importance 72 % du public avait une opinion défavorable de lui et qu’aucun Premier ministre ne peut survivre sans la confiance de ses députés. L’adieu «hasta la vista, baby» de Johnson aux Communes et la déclaration selon laquelle sa mission avait été «en grande partie accomplie, pour l’instant» ont encouragé l’idée qu’il ferait un retour, comme son héros Winston Churchill, qui est revenu six ans après avoir perdu les élections de 1945. Les sondages suggèrent de nombreux membres conservateurs regretter le départ de Johnson et les électeurs conservateurs le préfèrent à Truss et à Sunak. Ses acolytes tentent d’intimider le comité des privilèges de la Chambre des communes, qui enquête pour savoir s’il a menti au Parlement sur le Partygate (et pourrait mettre fin à sa carrière parlementaire).

L’état de déni trumpien de Johnson est dangereux pour Truss et toxique pour les conservateurs, prolongeant les divisions auxquelles elle veut mettre fin. Si Truss traverse une période politique difficile, comme elle le fera pendant la crise économique, les acolytes de Johnson seraient tentés de dire qu’il aurait fait mieux. Le discours d’un retour deviendrait plus fort. Si les conservateurs faisaient face à une défaite électorale, pourraient-ils à nouveau abandonner un dirigeant impopulaire et se tourner en désespoir de cause vers Johnson, comme ils l’ont fait en 2019 ? Les députés conservateurs sensés n’en auraient sûrement rien, craignant la réaction du public au retour d’un chef qui avait démissionné en disgrâce ? Bien que je ne pense pas que cela se produira, l’idée fantaisiste ne peut pas être entièrement exclue tant qu’elle existe encore dans l’esprit de Johnson et de ses partisans restants. Cela rend la tâche déjà ardue de Truss encore plus difficile.

C’est pourquoi certains conservateurs pensent que Truss ne deviendra pas une autre Margaret Thatcher mais un deuxième Iain Duncan Smith. Comme Truss, il n’a bénéficié du soutien que d’un tiers des députés conservateurs lors de leur vote final lorsqu’il a été élu en 2001. Lors du scrutin des députés, il a également battu un ancien chancelier plus populaire que lui parmi les députés (Kenneth Clarke). Duncan Smith n’a jamais gagné la confiance de ses députés, qui l’ont évincé deux ans plus tard. De manière inquiétante pour Truss, un ancien ministre m’a dit : “Je peux voir l’histoire se répéter.” Mais il ne faut pas sous-estimer sa détermination à écrire une version différente.