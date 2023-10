Restructuration du département de santé de Belmont alors que le COVID diminue | Actualités, Sports, Emplois

ST. CLAIRSVILLE — La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements importants pour le département de la santé du comté de Belmont, qui surveillait les cas et administrait les vaccinations.

De nouveaux visages sont également apparus au sein du personnel à mesure que les employés partaient et que de nouvelles embauches commençaient. Aujourd’hui, le conseil de santé se restructure et s’adapte à mesure que l’urgence prend fin.

Mardi, le conseil d’administration s’est réuni à huis clos pendant environ une heure pour discuter de la nomination, de l’emploi, du licenciement, de la discipline ou de la rémunération des fonctionnaires. Lorsque le conseil est revenu en séance publique, les membres ont voté pour autoriser le sous-commissaire Robert Sproul à explorer une nouvelle entreprise pour fournir des services en ressources humaines.

Après la réunion, Sproul a déclaré que le ministère de la Santé concluait actuellement un contrat avec Clemans Nelson & Associates, une société de relations de travail, pour fournir une aide en matière de ressources humaines.

« Nous travaillons avec le personnel pour réévaluer tout ce qui se passe dans le bâtiment » Sproul a déclaré, ajoutant que les changements récents, notamment l’embauche de la commissaire à la santé du comté de Belmont, Tamara Hess, en tant que directrice à temps plein et la création du poste de directeur médical pour fournir une licence médicale sous laquelle le département peut fonctionner ; auparavant, le département fonctionnait sous la direction d’un directeur médical et d’un commissaire à la santé.

« Nous envisageons d’autres options en matière de ressources humaines pour le bureau, car c’est l’une des discussions qui ont eu lieu lors des discussions avec le personnel. Ils ont mentionné que ce serait bien d’avoir un responsable des ressources humaines à bord. » il a dit.

Sproul a déclaré que la disponibilité sera le principal critère qu’il gardera à l’esprit lors de la recherche d’un nouveau fournisseur de ressources humaines.

« Après le COVID, avec tout ce qui s’est passé avec le COVID au fil des ans, nous avons du nouveau personnel et nous devons essayer de tout remettre en état, en plus de l’accréditation. Nous avons beaucoup de personnel qui ne sont pas familiers avec l’accréditation, et nous travaillons sur de nombreux problèmes de personnel », il a dit.

Au moins 20 nouveaux collaborateurs ont été embauchés ces dernières années.

« Nous avons beaucoup de nouvelles personnes, nous devons donc maintenant passer de la façon dont nous fonctionnions pendant la COVID à celle inverse. Nous retournons à 2019, avant le COVID, alors à quoi ressemble notre fonctionnement ? il a dit. « Il n’y a pas de subvention COVID, nous devons donc examiner notre financement. Donc, fondamentalement, si le travail de cette personne était à 20 % dû au COVID, eh bien, le COVID a disparu maintenant, donc elle doit être transférée vers un autre. rôle.

Sproul a déclaré que le ministère de la Santé ne sera pas non plus en mesure d’acheter autant d’articles, mais qu’il n’aura probablement pas non plus besoin d’autant de matériel.

Sproul a ajouté que le public ne devrait remarquer aucun changement dans les services et les opérations du ministère de la Santé.

Il a déclaré que les départements de santé sont des agences quasi gouvernementales, qu’ils ne sont pas entièrement considérés comme faisant partie du gouvernement, mais pas non plus comme des entreprises privées, et que le département de santé du comté de Belmont n’utilise pas le bureau des ressources humaines du comté.

« Nous n’avons pas de responsable des ressources humaines dans notre immeuble. » il a dit. « Ils ne nous couvrent vraiment pas. »

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni dans une deuxième séance à huis clos pour discuter de la rémunération d’un employé public. Sproul a déclaré que les deux séances n’étaient pas liées. Il a déclaré qu’un agent sanitaire partait pour un autre travail et avait demandé la dernière semaine de travail comme congé. Il a expliqué que le conseil d’administration avait fait une exception parce que l’employé avait donné un préavis d’un mois, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour se préparer à l’arrivée d’une personne.

« C’était une circonstance atténuante » il a dit.

Par ailleurs, Hess a signalé que les chiffres du COVID-19 avaient chuté, avec 60 à 70 cas connus dans le comté mardi.

Après la réunion, Sproul a déclaré qu’il ne disposait pas du nombre de cas antérieurs de COVID-19 à des fins de comparaison et a ajouté qu’il s’agissait de cas où une personne a été hospitalisée ou a été testée pour d’autres raisons et où le COVID-19 a été découvert. Il n’est pas nécessaire de déclarer les résultats des tests à domicile.

Sproul rappelle au public que les mois d’hiver approchent à grands pas et qu’un plus grand nombre de personnes devraient se trouver à proximité, ce qui présente des risques plus élevés d’infection par la grippe et d’autres maladies respiratoires.

Le ministère de la Santé ne fournit plus de vaccins contre le COVID-19, mais d’autres vaccinations sont prévues dans les districts scolaires, avec le district scolaire de Martins Ferry City aujourd’hui, le district scolaire de Bridgeport Exempted Village jeudi, le district scolaire local d’Union le 24 octobre et le district scolaire local de Bellaire. Écoles le 25 octobre.

De plus amples informations sur la disponibilité des vaccins peuvent être trouvées sur le site Web du ministère de la Santé, belmontcountyhealth.com, ou sur le ministère de la Santé de l’Ohio à l’adresse odh.ohio.gov.







