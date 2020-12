Des changements majeurs aux restrictions de distanciation sociale de la Nouvelle-Galles du Sud ont été annoncés, permettant une saison de Noël beaucoup plus festive.

À partir de lundi, les boîtes de nuit peuvent rouvrir avec jusqu’à 50 personnes autorisées sur la piste de danse à tout moment, a déclaré la première ministre Gladys Berejiklian.

La consommation debout sera à nouveau autorisée, mais uniquement à l’extérieur. les participants devront rester assis sur les sites intérieurs.

Les plafonds de capacité maximale seront supprimés pour les lieux d’accueil, les lieux de culte et les magasins de détail.

La restriction, qui sera remplacée par la règle des deux mètres carrés, s’appliquera aux mariages, funérailles et événements corporatifs.

Les limites du nombre de personnes autorisées à se rassembler à l’extérieur seront également assouplies, avec jusqu’à 100 personnes autorisées dans une configuration extérieure – à partir de 50.

Pour les événements organisés en plein air, jusqu’à 3000 personnes peuvent se rassembler, mais la règle des deux mètres carrés doit s’appliquer.

«À partir de lundi, la vie sera très différente en Nouvelle-Galles du Sud», a déclaré Mme Berejiklian.

«Nous sommes reconnaissants aux habitants de Nouvelle-Galles du Sud pour leur patience et leur compréhension de ce qui a été une année incroyablement difficile», a déclaré Mme Berejiklian.

«La suppression des restrictions dans tout l’État n’est possible que grâce à l’excellent travail de la communauté qui a suivi les directives de distanciation sociale et a continué à se présenter pour des tests.

Le directeur général de l’Australian Hotels Association NSW, John Whelan, a salué le changement, le qualifiant de cadeau de Noël précoce pour les hôtels, leurs fidèles clients.

«Nous sommes ravis que l’annonce du gouvernement de l’État permette aux hôtels de NSW d’employer immédiatement 9 000 personnes supplémentaires et des milliers d’autres dans le secteur de l’hôtellerie au sens large», a déclaré M. Whelan.

Et après huit longs mois, ce sera formidable de pouvoir se lever et prendre un verre de Noël avec des amis dans le café en plein air de votre pub local.

«Les hôtels NSW sont fiers d’avoir ouvert la voie avec les codes QR et le traçage électronique et ont constamment dépassé les attentes pour assurer la sécurité du personnel et des clients.

«AHA NSW continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour alléger en toute sécurité les restrictions sur les sites lorsque cela est possible, car les taux de transmission communautaire restent faibles – personne ne veut risquer une deuxième vague de pandémie en NSW.

M. Whelan a déclaré que cette annonce était un pas en avant pour les hôtels et pour l’économie plus large de la Nouvelle-Galles du Sud.

« Non seulement les hôtels peuvent désormais employer plus de chefs, de baristas et de personnel de bar, mais ce changement se répercutera sur les centaines de milliers de personnes indirectement employées par les hôtels, du boucher local au personnel d’entretien », a-t-il déclaré.

« L’ensemble du secteur de l’hôtellerie a été durement touché par la crise du COVID-19 avec des hôtels fermés dans toute la Nouvelle-Galles du Sud en mars et 94% de nos effectifs ont fermé ou licencié. Les hôtels ont eu du mal à survivre et c’est un autre pas en avant sur le long chemin de la reprise.

Plus à venir