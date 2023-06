Restrictions étendues à Vancouver pour arrêter la propagation du scarabée japonais nuisible

C’est la saison des vols du scarabée japonais, ce qui a entraîné des restrictions accrues sur le sol et les plantes à Vancouver qui couvrent une grande partie de la ville.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a annoncé mardi les restrictions élargies, coupant le mouvement des plantes et de la terre du parc Stanley au fleuve Fraser, à l’exception de certaines parties du sud et de l’est de Vancouver, de Point Grey et des terres de dotation de l’Université de la Colombie-Britannique.

Le ravageur envahissant a été détecté pour la première fois dans la région de False Creek à Vancouver en 2017.

Le coléoptère de couleur cuivrée et verte irisé peut considérablement endommager les plantes paysagères et ornementales, les jardins fruitiers et potagers, les pépinières, les vergers et les cultures.

Un communiqué de la ville indique que les paysagistes et les résidents sont encouragés à conserver leurs matières végétales sur place et à continuer d’utiliser leurs bacs verts pour les parures de jardin.

Ceux qui souhaitent déplacer des plantes avec de la terre attachée hors de la zone de réglementation devront contacter l’agence d’inspection pour obtenir un certificat de libre circulation.

EnvironnementLa Faune