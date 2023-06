Restrictions d’irrigation en place pour les résidents de Lake Country

Les résidents de Lake Country connectés au système d’eau du centre Winfield Okanagan doivent arrêter toute irrigation.

Un avis du district est sorti à 9h30 le lundi 26 juin indiquant qu’une restriction temporaire de l’irrigation sera en place jusqu’au soir du 28 juin.

Les sites du district ont augmenté les niveaux de turbidité en raison des pluies récentes. La communauté compte sur le lac Okanagan pour alimenter le réseau d’aqueduc et éviter un avis d’ébullition de l’eau.

Les questions peuvent être adressées au district sur leur site Web ou en appelant le 250-766-6677.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Lac PaysL’Eau