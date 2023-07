Restrictions d’eau à venir pour les clients de la ville de Kelowna

La ville de Kelowna met en œuvre les restrictions d’eau de l’étape 1 à compter du mercredi 19 juillet.

C’est en réponse à un temps sec et chaud et à une forte demande soutenue en eau. Le 13 juillet, le gouvernement provincial a demandé aux résidents de la Colombie-Britannique d’aider à économiser l’eau.

De nombreuses régions de la province font face à des conditions de sécheresse qui devraient s’aggraver au cours de l’été.

« Nous ne sommes pas à l’abri des conditions de sécheresse à Kelowna malgré la taille du lac Okanagan », a déclaré Ed Hoppe, superviseur de la qualité de l’eau. Alors que nous entrons dans la haute saison d’utilisation de l’eau, nous devons accorder la priorité à la conservation afin de garantir un approvisionnement en eau constant pour tous les clients des services d’eau.

Hoppe ajoute qu’environ un quart de l’eau du service public est utilisée sur les cours, et une première étape consiste pour les résidents à se familiariser avec le calendrier d’arrosage et à se conformer aux restrictions.

Calendrier de restriction de l’étape 1 :

Systèmes d’irrigation automatiques et arroseurs manuels :

Adresses impaires les mardis, jeudis, samedis ;

Adresses paires les mercredis, vendredis, dimanches ;

Les gicleurs automatiques peuvent fonctionner entre minuit et 6 h les jours désignés.

Arrosage manuel et arrosage manuel :

Entre 6h et 10h ou 19h et 0h les jours désignés.

D’autres services publics d’eau desservant Kelowna, notamment le district d’irrigation de Glenmore Ellison et Rutland Waterworks, prennent des mesures similaires pour assurer un approvisionnement en eau constant.

Cette restriction ne s’applique pas aux clients agricoles desservis par le système d’irrigation non potable.

La ville vise à réduire la consommation globale d’eau et la demande de pointe de 10 %.

« Les clients de l’eau peuvent aider à éviter d’autres restrictions en étant conscients de leur utilisation de l’eau, en tenant compte du moment de leur utilisation et en traitant rapidement toute fuite dans leurs systèmes d’arrosage », explique Hoppe. « Cela nous aide à éviter des restrictions d’eau plus sévères en ce moment et nous aide à nous assurer que nous sommes prêts à nous adapter à un climat changeant. »

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la Ville de Kelowna.

