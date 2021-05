Restrictions de voyage et verrouillage partiel imposés à Guangzhou, en Chine, contre un groupe de variantes indiennes de Covid

Les personnes quittant Guangzhou, capitale provinciale de 15,3 millions d’habitants, doivent être testées négatives pour le coronavirus dans les 72 heures avant le voyage.

Environ 520 vols ont été annulés à l’aéroport international de Guangzhou Baiyun, l’une des plaques tournantes du transport aérien les plus fréquentées au monde, lundi à 11 h 40, heure locale, a rapporté l’agence de presse CNA, citant le fournisseur de données sur l’aviation VariFlight.

Les autorités ont annoncé plus tôt des ordonnances de séjour à domicile pour les résidents de plusieurs rues du district de Liwan, où le premier patient infecté a été découvert le 21 mai, et ont restreint les déplacements dans le métro et les bus. Les grands rassemblements ont été interdits dans tout Guangzhou, tandis que les sites intérieurs ont été invités à fonctionner à capacité limitée et des programmes de tests de masse ciblés ont été lancés.

Chen Bin, chef adjoint de la commission provinciale de la santé, a été cité par Xinhua comme confirmant dimanche que tous les cas transmis localement trouvés à Guangzhou depuis le 21 mai étaient liés à la souche de coronavirus B.1.617, également connue sous le nom de variante indienne.

La ville chinoise de Wuhan a signalé le premier cluster Covid-19 au monde pendant les premiers jours de la pandémie. Le pays a depuis réussi à contenir en grande partie la propagation de la maladie.

