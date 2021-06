Restrictions de voyage dans l’UE ; Le Michigan et le Nouveau-Mexique s’apprêtent à lever les restrictions

Un juge fédéral de Floride a découvert que les restrictions COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention sur les croisières auraient pu dépasser les pouvoirs de l’agence, jetant dans l’incertitude l’avenir des vacances en mer après la pandémie.

La décision de vendredi, résultat d’un procès intenté par l’État de Floride, a accordé une injonction préliminaire qui pourrait transformer les mandats du CDC sur les croisières vers et depuis l’État en directives facultatives lorsqu’elles entreront en vigueur le mois prochain, bien que l’agence ait le temps de proposer un injonction plus étroite.

« Cette ordonnance conclut que la Floride est très susceptible de l’emporter sur le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle l’ordonnance de navigation conditionnelle du CDC et les ordonnances d’exécution dépassent l’autorité déléguée au CDC », lit-on dans la conclusion de la décision de 124 pages rendue par le juge Steven Merryday vendredi. .

Le procès, vanté par le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui est devenu un critique clé du président Joe Biden et de ses politiques COVID, a contesté les directives du CDC sur l’industrie des croisières et a allégué que l’agence avait dépassé son autorité.

« Nous garantissons cette victoire aux familles de Floride, à l’industrie des croisières et à chaque État qui souhaite préserver ses droits face à une portée fédérale sans précédent », a déclaré DeSantis après la décision.

L’État a interdit les passeports vaccinaux, empêchant les entreprises, y compris les croisiéristes, d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination avant l’entrée. Ce décret est en conflit avec les règlements du CDC sur les croisières, qui exigent que les navires transportent un certain nombre de passagers vaccinés pour naviguer dans les eaux américaines sans effectuer d’abord des croisières d’essai.

Le procès est un exemple de la manière dont les États dirigés par les républicains se sont attaqués aux mandats continus de COVID-19, bien que de plus en plus d’États aient supprimé les restrictions ou annoncé leur intention de le faire dans les semaines à venir en raison de la baisse des taux d’infection à coronavirus et de la poursuite de la vaccination. efforts.

Aussi dans l’actualité :

►Le président Joe Biden a annoncé vendredi que les États-Unis avaient administré 300 millions de vaccins COVID-19 en 150 jours, un moment marquant dans la campagne pour vaincre la pandémie de coronavirus

►Une augmentation dangereuse des cas de COVID-19 en Afghanistan s’est emparée de l’ambassade des États-Unis à Kaboul, forçant un verrouillage immédiat et la création de services COVID-19 temporaires sur place pour soigner les patients dépendants de l’oxygène, selon une note interne

►Le tournoi de tennis de l’US Open permettra une capacité de 100 % de spectateurs tout au long de ses deux semaines en 2021. Cela survient un an après que les spectateurs ont été bannis de l’événement du Grand Chelem à New York en raison de la pandémie de coronavirus.

►Le Royaume-Uni a enregistré plus de 10 000 infections quotidiennes à coronavirus pour la première fois en près de quatre mois, probablement le résultat de la propagation de la variante delta plus contagieuse. La variante représente environ 95% de tous les nouveaux cas au Royaume-Uni.

📈 Les chiffres du jour : Les États-Unis ont plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins601 200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 177,7 millions de cas et plus de 3,8 millions de morts. Plus que 148,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 44,7 % de la population, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons : Les écoles et les garderies auront-elles besoin de masques ou de vaccins COVID-19 à l’automne 2021 ? Les directives changent et varient selon les États, mais voici ce que nous savons actuellement. Lire l’histoire complète.

Le Michigan et le Nouveau-Mexique s’apprêtent à lever les restrictions COVID

Le Michigan et le Nouveau-Mexique devraient se joindre à presque tous les autres États pour lever la plupart des restrictions COVID-19 à mesure que les taux d’infection baissent et que davantage d’Américains sont vaccinés.

Le Michigan lèvera toutes les restrictions de capacité intérieure et les exigences en matière de masques la semaine prochaine, 10 jours plus tôt que prévu au milieu des vaccinations et de la chute des infections au COVID-19, a annoncé jeudi le gouverneur Gretchen Whitmer.

« Aujourd’hui est un jour que nous attendions tous avec impatience, car nous pouvons reprendre en toute sécurité nos activités quotidiennes normales et mettre cette pandémie derrière nous », a déclaré Whitmer dans un communiqué de presse.

Le gouverneur du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a également annoncé que l’État abandonnerait également ses restrictions et rouvrirait complètement le 1er juillet. Bien que l’État ait été largement ouvert, les restrictions devraient être supprimées, ce qui permettra aux entreprises et aux événements de fonctionner à nouveau à pleine capacité. , qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur.

« Je sais que certains diront que ce jour tarde à venir. J’aurais bien aimé que nous soyons arrivés ici plus tôt », a déclaré Lujan Grisham en annonçant la réouverture. « Je crois que, dans l’ensemble, les Néo-Mexicains ont pris les bonnes décisions en matière de santé publique dans leur vie de tous les jours, en suivant la science et en nous aidant à arriver à ce point rapidement et, plus important encore, de la manière la plus sûre possible. »

L’UE recommande de permettre aux touristes américains de revenir en Europe

L’Union européenne a ajouté vendredi les États-Unis à une liste de pays pour lesquels, selon elle, les restrictions de voyage devraient être progressivement levées. La liste s’applique à tous les touristes américains, vaccinés ou non, pour les déplacements non essentiels.

Cependant, la recommandation n’est pas juridiquement contraignante.

Avoir le vaccin COVID, voyagera:Ce sont les pays ouverts aux Américains complètement vaccinés

« C’est à chaque pays de décider comment et quand ouvrir les frontières », a déclaré le porte-parole de l’ambassade de France Pascal Confavreux. « L’Union européenne est celle qui donne le cadre, mais la décision vient des États.

Chacun des 27 États membres de l’UE a le pouvoir de définir ses propres directives et délais pour les voyageurs, y compris s’il faut ou non exiger des vaccinations ou des tests COVID-19 pour l’entrée.

Plusieurs pays européens, dont l’Espagne et la France, ont déjà rouvert aux visiteurs vaccinés en provenance des États-Unis

Les Américains qui espèrent se rendre en Europe devraient vérifier les restrictions actuelles pour chaque pays de leur itinéraire.

Contribution : The Associated Press