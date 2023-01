Restrictions de voyage COVID du Canada pour le “mouvement politique” de la Chine: expert

Un expert affirme que l’exigence du Canada d’un test COVID-19 négatif pour les voyageurs en provenance de Chine n’aidera pas à prévenir de nouvelles variantes ou la propagation du virus.

Kerry Bowman, professeure adjointe à la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto, qualifie cette exigence de mesure politique.

Le gouvernement fédéral a déclaré samedi que les personnes venant de Chine, de Hong Kong et de Macao devront être testées négatives pour le COVID-19 avant de partir pour le Canada.

Il indique que l’exigence s’appliquera à tous les voyageurs aériens âgés de deux ans et plus des trois pays et commencera le 5 janvier.

Bowman dit que le dépistage au point d’entrée n’est pas efficace car les gens peuvent être testés positifs à une date beaucoup plus tardive.

Il dit qu’une mesure plus efficace serait de tester les eaux usées des avions et des aéroports pour vérifier la charge virale et les mutations.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er janvier 2023