Restrictions de voyage au Canada : les mandats de vaccination à bord se terminent

Le gouvernement canadien abandonne l’exigence selon laquelle les voyageurs nationaux et internationaux sortants doivent être entièrement vaccinés contre le COVID-19, à compter du 20 juin. Cependant, toutes les exigences de rentrée resteront en vigueur et tous les passagers continueront de devoir porter des masques faciaux.

Ce changement permettra aux Canadiens non vaccinés de monter à bord d’avions et de trains à destination de destinations nationales ou internationales, mais ils devront toujours suivre les exigences actuelles en matière de tests et de quarantaine lors de leur retour depuis des destinations internationales.

Les ressortissants étrangers venant au Canada devront toujours être vaccinés pour entrer, bien qu’ils puissent quitter le pays s’ils ne sont pas vaccinés.

De plus, « en raison de la nature unique des voyages en bateau de croisière », les exigences de vaccination pour les passagers et l’équipage des navires de croisière resteront en vigueur.

L’obligation d’utiliser l’application ArriveCAN pour présenter une preuve de vaccination à l’arrivée afin d’éviter une quarantaine fédérale se poursuivra, et tous les voyageurs devront continuer à se conformer aux exigences d’entrée des autres pays, ce qui pourrait limiter les destinations que les voyageurs non vaccinés pourront visiter. De nombreux pays, dont les États-Unis, continuent d’exiger une preuve de vaccination à l’entrée.

Le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, le ministre des Transports Omar Alghabra, la présidente du Conseil du Trésor Mona Fortier et le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos ont fait l’annonce mardi, parallèlement à des mises à jour majeures des mandats de vaccination du Canada pour les travailleurs des transports et les employés fédéraux.

En révélant les politiques mises à jour, le gouvernement affirme que les mandats ont été efficaces au plus fort de la pandémie, mais n’ont jamais été censés être permanents. Cependant, si le nombre de cas augmentait à nouveau, les responsables fédéraux affirment qu’ils n’hésiteront pas à rétablir toute restriction de voyage COVID-19 suspendue.

Le gouvernement canadien affirme que cette décision arrive maintenant « après une campagne de vaccination réussie ». Près de 90 % des Canadiens admissibles sont vaccinés contre la COVID-19.

« La décision d’aujourd’hui n’est pas basée sur quelque chose que nous nous sommes réveillés hier ou ce matin et que nous avons décidé de faire. Nous avons fait nos devoirs… Qu’est-ce qui nous a amenés [to] aujourd’hui a été une période de discussions, de consultations, d’examen d’ensemble, de préparation à une éventuelle vague à l’automne, mais [also] la situation actuelle aujourd’hui », a déclaré Alghabra. « Il est clair que la situation du COVID n’est plus la même maintenant qu’elle l’était l’automne dernier lorsque nous avons mis en œuvre le mandat du vaccin.

Les mandats fédéraux exigeant que tous les passagers des avions ou des trains soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 avant l’embarquement ont été promis pour la première fois par les libéraux lors de la dernière élection fédérale et sont entrés en vigueur en octobre 2021.

Au cours des derniers mois, la pression s’est intensifiée pour que le gouvernement lève les exigences de vaccination des politiciens de l’opposition et de l’industrie du voyage, citant les tensions et les retards importants dans les aéroports canadiens, ainsi que l’assouplissement des règles provinciales de santé publique.

Tout au long de ces appels, les libéraux ont défendu les mandats, faisant référence à plusieurs reprises à la nécessité de suivre la science et les conseils des responsables de la santé publique.

Mardi, les ministres ont déclaré que la «priorité absolue» du gouvernement fédéral demeure la sécurité des Canadiens et que cette décision n’est pas liée à l’allégement de la pression dans les aéroports canadiens, qu’ils attribuent aux «pénuries de personnel».

Les ministres ont plutôt cité l’évolution du virus, les projections épidémiologiques et de modélisation actuelles et le taux de vaccination élevé au Canada comme des facteurs clés pour lever les mandats maintenant.

Le changement de politique entraînant probablement un afflux encore plus important de voyageurs dans les aéroports canadiens, le ministre des Transports a dû se demander si le gouvernement était équipé pour gérer adéquatement les foules supplémentaires. Il a dit que le travail se poursuit avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour « accroître l’efficacité ».

La semaine dernière, le gouvernement a interrompu ses tests aléatoires obligatoires pour les voyageurs vaccinés dans les aéroports, mais a maintenu l’obligation pour tous les voyageurs non vaccinés d’être écouvillonnés.

Afin d’être considérés comme entièrement vaccinés en vertu de la politique fédérale, les gens ont dû présenter la preuve d’une série complète de vaccinations, mais pas d’une dose de rappel, malgré les appels des responsables de la santé publique à faire d’une troisième dose une partie de l’exigence pour mieux se protéger contre les maladies graves. maladie et pour renforcer l’immunité déclinante.

Mardi, Duclos a déclaré que la variante Omicron a montré que deux doses « ne suffisent plus », bien que le gouvernement ne fasse qu’encourager ceux qui n’ont pas encore reçu une dose de rappel d’un vaccin COVID-19 à le faire.

« Notre taux de rappels au Canada est trop faible. Il est inférieur à tous les autres pays du G7, et ce n’est pas bon. Cependant, nous savons que nous pouvons faire mieux… et c’est [what] nous allons le faire également dans les semaines et les mois à venir avec toutes les provinces et tous les territoires, afin que nous soyons mieux préparés et suffisamment préparés pour ce qui… peut arriver à l’automne. »

Réagissant à la nouvelle, le Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui représente les plus grands transporteurs du Canada, dont Air Canada et WestJet, a déclaré qu’il considérait cette décision comme « une étape importante pour le secteur de l’aviation, l’industrie du tourisme et pour les voyageurs canadiens », mais dit qu’il ne suffit pas de résoudre les problèmes dans les aéroports.

Le Conseil demande des changements immédiats à ArriveCAN pour éliminer les vérifications de santé en double, mettre fin au mandat des voyageurs internationaux entrants et s’engager à rendre permanentes les récentes suspensions de mandats et de tests aléatoires.

« La décision du gouvernement de suspendre le mandat national de vaccination pour les employés du transport aérien et du transport est une étape positive, qui simplifiera de nombreux aspects des voyages et rapprochera le Canada de la norme émergente actuellement en place dans le monde. Les compagnies aériennes travailleront avec diligence pour mettre en œuvre ces changements », a déclaré la présidente-directrice générale par intérim du Conseil, Suzanne Acton-Gervais, dans un communiqué.

La porte-parole conservatrice des transports, Melissa Lantsman, a déclaré que même si le gouvernement avait « enfin » décidé de mettre fin aux mandats de voyage, elle a déclaré qu’une suspension n’était pas la même chose qu’une élimination complète. « Certains mandats de vaccins ne sont pas tous des mandats de vaccins. Toujours AUCUNE science que nous avons vue pour justifier des mandats », a-t-elle tweeté.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que son équipe avait été consultée sur la décision de supprimer ces mandats avant que l’annonce ne soit faite, étant donné que le NPD a conclu un accord de confiance et d’approvisionnement avec les libéraux.

« Nous avons dit que c’est un facteur très important dans toute décision, que nous suivons les meilleures preuves et que nous faisons savoir aux Canadiens pourquoi certaines ordonnances sont en place… Et s’il n’y a plus de preuves, nous ne devrions plus continuer avec un [public health] ordre », a déclaré Singh. « Nous avons soutenu cette décision.