Restrictions Covid en Chine: les manifestants remportent une victoire partielle alors que les villes commencent à assouplir les contrôles

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Hong Kong

CNN

—



Il est peut-être trop tôt pour qualifier cela de victoire complète, mais un tollé collectif de la population de toute la Chine contre les contrôles stricts de Covid a forcé une remarquable chute partielle de l’un des gouvernements les plus autoritaires du monde – et de son chef, Xi Jinping.

À la suite de manifestations dans tout le pays, certaines autorités chinoises locales ont commencé à assouplir les restrictions de Covid – dans ce qui semble être un virage vers une réouverture progressive alors que le pays approche de la quatrième année de la pandémie.

Depuis la semaine dernière, plus de 20 villes, dont les grandes métropoles de Pékin, Shanghai, Shenzhen, Wuhan et Chengdu, ont supprimé les exigences de tests Covid négatifs dans les transports publics, sinon dans d’autres lieux publics. Et certains complexes résidentiels permettent désormais aux résidents infectés ayant des besoins spéciaux de se mettre en quarantaine à domicile, au lieu d’être envoyés en quarantaine centralisée.

“J’ai l’impression que le travail acharné de chacun porte ses fruits”, a déclaré un manifestant qui a participé à une manifestation à Pékin.

Le plus haut responsable chinois de la santé a signalé mercredi un changement de stratégie, en déclarant que les contrôles pandémiques du pays étaient entrés dans une “nouvelle étape et mission”. Xi a ensuite partagé ses réflexions sur la question avec le président du Conseil européen en visite, selon un responsable de l’UE qui a déclaré que le dirigeant chinois avait reconnu que les gens étaient frustrés et a suggéré que la Chine était disposée à assouplir ses règles Covid.

C’était un contraste extraordinaire avec l’approbation retentissante de Xi de la «poursuite tenace» du zéro-Covid au Congrès du Parti communiste fin octobre – à l’époque, il n’avait fait aucune mention de la colère publique qui couvait depuis des mois, ni de la montée en flèche économique et les coûts sociaux de la politique qu’il avait personnellement soutenue.

Il y a à peine six semaines, l’autorité de Xi semblait pratiquement inattaquable. Il a obtenu un troisième mandat révolutionnaire au pouvoir, a propulsé des dirigeants politiquement plus modérés vers une retraite anticipée et a empilé la nouvelle direction avec des loyalistes fidèles – y compris certains des exécuteurs les plus fidèles de sa stratégie zéro-Covid.

Cette image de contrôle incontesté et absolu a été percée à la fin du mois dernier par une explosion de dissidence de la part des résidents, des travailleurs migrants et des étudiants universitaires qui en avaient assez.

« Fleuve de sang » : un employé de Foxconn décrit les violentes manifestations en Chine

Dans une évolution inquiétante pour le parti, en plus des restrictions de Covid, de nombreux jeunes manifestants ont également dirigé leur colère contre les politiques autoritaires de Xi, de la censure toujours plus stricte aux contrôles idéologiques globaux, qui dictent désormais ce qu’ils sont autorisés à regarder, lire , écoutent et achètent dans leur vie privée à un degré jamais vu depuis des décennies.

Certains ont exigé de plus grandes libertés politiques, d’autres ont décrié la dictature et le régime à vie, mais le défi politique le plus audacieux est venu de Shanghai, la plus grande ville et centre financier de Chine, où les foules ont ouvertement appelé Xi à “démissionner” pendant deux nuits consécutives.

Alors que les forces de sécurité chinoises ont agi rapidement pour étouffer les manifestations, les appels croissants au changement politique – sans précédent à une telle échelle depuis les manifestations de la place Tiananmen en 1989 – ont probablement poussé les autorités à accélérer l’assouplissement des restrictions.

Les médias d’État ont soigneusement évité toute mention des manifestations, encadrant plutôt l’ajustement politique comme suivant la science, une évolution notée par un habitant de Pékin dans un article de Weibo largement diffusé – et plus tard censuré – : « Quand vous lui parlez de démocratie, il vous parle enfin de science.

Après avoir attisé la peur généralisée du public d’attraper et de mourir de Covid, les médias d’État chinois citent maintenant des recherches vieilles de plusieurs mois sur la “diminution de la pathogénicité” comparative de la variante Omicron. Certains médias d’État ont également partagé une interview avec un expert médical qui a émis des doutes sur le long Covid – un contraste frappant avec la couverture précédente jouant sur les risques à long terme de contracter le virus.

La volte-face dans la messagerie publique n’est pas perdue pour de nombreux Chinois critiques du zéro-Covid. Quelques captures d’écran juxtaposées partagées de deux rapports du Quotidien du Peuple public publiés à cinq mois d’intervalle – l’un soulignant la gravité de long Covid, et un avec le titre: “À l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve montrant que long Covid existe.”

Malgré l’assouplissement partiel, de nombreuses restrictions restent en place – et dans certaines régions du pays, de nouveaux verrouillages et restrictions de voyage sont toujours imposés.

« Il semble que s’éloigner du zéro-Covid est à peu près un processus décentralisé en Chine : alors que certaines localités assouplissent les restrictions, certaines s’accrocheraient encore au zéro-Covid, et d’autres encore attendent et regardent », a écrit Yanzhong Huang, un senior. Fellow pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations à New York. “La politique de volte-face est courante.”

Dans certaines villes, l’assouplissement partiel a semé la confusion et le chaos sur le terrain. À Pékin, les lieux publics tels que les centres commerciaux et les immeubles de bureaux exigent toujours un test Covid négatif de 48 heures pour entrer. La suppression brutale des kiosques de test dans la capitale a également provoqué de longues files d’attente sur les sites de test restants.

Pourtant, les habitants des principales villes chinoises ont partagé des photos de cabines de test retirées des rues, célébrant ce que certains considéraient comme le « début de la fin » du zéro-Covid.

D’autres ne sont pas d’humeur à célébrer, citant les moyens de subsistance ruinés et les vies perdues en raison des fermetures draconiennes.

“Il n’y aura pas de compensations, pas d’excuses, pas de découverte de la vérité, juste passer à autre chose. Ce qui peut nous enfermer peut aussi facilement nous déverrouiller. À quel point ce pouvoir capricieux est-il terrifiant et quand bouleversera-t-il à nouveau votre vie ? Je ne célèbre pas, je me souviens juste de ces braves amis avec gratitude », a déclaré un habitant de Pékin sur Weibo, en référence aux manifestants.

“La liberté ne tombe pas du ciel.”