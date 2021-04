Des restrictions devraient être imposées aux voyages depuis l’Inde car sa nouvelle variante Covid-19 pose «un niveau de risque inconnu», a déclaré un membre du comité consultatif de Sage.

Le professeur Andrew Hayward a exhorté Boris Johnson à «faire preuve de prudence» – au milieu des critiques selon lesquelles il refuse d’agir pour éviter d’avoir à annuler son propre voyage commercial dans le pays la semaine prochaine.

La souche B.1.617 a été liée à une augmentation spectaculaire des infections qui fait des ravages à travers l’Inde, avec des preuves qu’elle peut être capable d’éluder les anticorps et les lymphocytes T.

Il y a eu 77 cas confirmés au Royaume-Uni, mais l’Inde – contrairement au Pakistan – ne figure pas sur la « liste rouge » des pays à partir desquels les voyageurs doivent entrer 10 jours de quarantaine hôtelière.

Le professeur Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College de Londres, a souligné que Hong Kong avait imposé une interdiction de voyage de deux semaines en Inde.

« Il y a un certain nombre de caractéristiques préoccupantes à ce sujet – à la fois en termes de mutations que cette variante porte ainsi que de l’image épidémiologique globale en Inde », a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

«La preuve d’une transmission accrue et d’une échappatoire à l’immunité est circonstancielle. Cela dit, il faudra au moins plusieurs semaines avant que ces preuves ne soient confirmées et que nous en apprenions davantage.

Il a reconnu le «préjudice» des restrictions imposées à l’Inde – avec des familles et des économies étroitement liées – mais a ajouté: «D’un autre côté, nous avons un niveau de risque inconnu.

«Ma propre préférence dans tout cela est de faire preuve de prudence et d’agir le plus tôt possible. Mais, en fin de compte, ce sera une décision politique.

Partout en Inde, on a signalé une pénurie de lits d’hôpitaux, de médicaments vitaux et d’oxygène médical.

Mais le Dr Susan Hopkins, le conseiller médical en chef du NHS Test and Trace, a déclaré qu’il n’y avait pas encore suffisamment de données pour classer la nouvelle souche indienne comme une «variante préoccupante».

«Nous avons vu quelques cas [of the Indian variant] qui ne sont pas nés de voyages, mais nous essayons toujours de regarder en détail d’où ils pourraient l’avoir acquis », a-t-elle déclaré dimanche.

Le n ° 10 a insisté sur le fait que le voyage commercial – déjà réduit à un jour seulement, contre quatre prévus – «accordera la priorité à la sécurité des personnes impliquées et tous les éléments seront protégés par Covid».

Mais le parti travailliste s’est joint aux appels en faveur de sa suppression, après que des membres du cabinet indien auraient été testés positifs pour le coronavirus et des chefs d’entreprise réticents à voyager pour des réunions.

George Eustice, le secrétaire à l’Environnement, a défendu la décision du gouvernement de ne pas restreindre davantage les voyages en Inde, mais a déclaré que la situation était maintenue «sous surveillance régulière».