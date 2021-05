Restreindre le vote par courrier fait mal aux Américains d’origine asiatique

WASHINGTON – Dans un discours prononcé mercredi lors du premier Sommet de l’Unité de l’AAPI Victory Alliance, le Vice-président Kamala Harris a souligné l’importance des membres de la communauté asiatique américaine et insulaire du Pacifique dans le processus électoral et dans la société du pays.

«Les Américains d’origine asiatique ont le droit d’être reconnus comme américains. Pas comme «l’autre». Pas en tant que «eux», mais en tant que «nous» », a-t-elle dit. «En Amérique, je crois qu’un préjudice contre l’un d’entre nous est un préjudice pour nous tous, et nous devrions tous alors reconnaître cette interconnexion entre chacun de nous.»

La vice-présidente, qui est la première femme et la première personne d’origine asiatique à occuper ses fonctions, a critiqué les efforts déployés par les législateurs des États dirigés par des républicains, comme en Géorgie, pour promulguer une législation dont les groupes de défense des droits civiques craignent qu’elle ne réprime le vote des groupes marginalisés. et rendre le vote global plus difficile.

Législation sur les crimes haineux:Un projet de loi pour lutter contre la discrimination des Américano-asiatiques autorise le vote final et se dirige vers le bureau de Biden

«Depuis le début de 2021, plus de 360 ​​projets de loi visant à restreindre le droit de vote ont été déposés dans presque tous les États», a-t-elle déclaré. «Bon nombre de ces projets de loi visent spécifiquement le vote par correspondance. Et soyons clairs à ce sujet, (ils) ciblent spécifiquement le vote par correspondance alors que 64% des Américains d’origine asiatique votent par correspondance. «

« Nous devons voir ces efforts pour ce qu’ils sont. Soyons clairs. Ils sont une tentative de supprimer le droit de vote », a déclaré Harris.

Harris est la fille d’immigrants de l’Inde et de la Jamaïque.

L’événement, organisé par l’AAPI Victory Alliance, a réuni des orateurs, dont l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et la sen. Mazie Hirono, D-Hawaii, Cory Booker, DN.J., et Ben Ray Lujan, DN.M. Les législateurs ont demandé l’adoption d’une législation de protection des droits des électeurs comme la loi sur l’avancement des droits des électeurs de John Lewis et la loi pour le peuple.

Droit de vote:Où en sont la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis et la loi pour le peuple?

Les Américains d’origine asiatique et les habitants des îles du Pacifique ont augmenté leur participation électorale de 46% entre les élections de 2016 et 2020 et étaient le groupe avec le taux le plus élevé d’utilisation du vote par correspondance, mis en œuvre pour des raisons de sécurité pendant la pandémie, selon les données analysées par TargetSmart.

« La communauté AAPI a montré lors de cette dernière élection présidentielle quelle différence vous pouvez faire », a déclaré Clinton.

L’engagement record des Américains d’origine asiatique en 2020 peut être attribué en partie à la rhétorique anti-asiatique de l’ancien président Donald Trump et des membres de son administration concernant la pandémie de coronavirus et d’autres actions que sa Maison Blanche a prises sur l’immigration et d’autres politiques, selon AAPI Victory Directeur exécutif de l’Alliance Varun Nikore.

«Cela a probablement cimenté un changement permanent et un changement au sein de la communauté AAPI qui durera un certain temps à l’avenir. Et pourtant, à moins qu’un investissement continu ne se produise dans la communauté AAPI, nous pouvons voir un aplatissement du taux de participation aux futures élections pour les AAPI. Nous devons continuer à les impliquer », a déclaré Nikore à USA TODAY.

Après plus d’un an d’augmentation des crimes haineux documentés et des incidents racistes contre les Américains d’origine asiatique, y compris la fusillade meurtrière en Géorgie qui a tué huit personnes, dont six femmes asiatiques, les législateurs et alliés doivent soutenir la communauté AAPI sur le lieu de travail, dans la société et lors du vote, a déclaré Harris.

« Je crois que nous avons maintenant une opportunité de transformer cette douleur en action. Pour transformer cette douleur – cette colère juste à cause de son injustice – nous avons une opportunité de transformer cela en pouvoir », a déclaré Harris.