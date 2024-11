Restreindre la consommation de sucre avant la naissance et pendant la petite enfance réduit considérablement le risque de maladie chronique plus tard dans la vie

Un régime pauvre en sucre pendant la grossesse et au cours des deux premières années de la vie peut réduire de manière significative le risque de maladies chroniques à l’âge adulte, selon une nouvelle étude, fournissant de nouvelles preuves convaincantes des effets sur la santé d’une exposition à des restrictions de sucre au début de la vie.

Publié dans Sciencele étude révèle que les enfants qui étaient dans l’utérus ou nés pendant des périodes de restrictions sucrées au cours des 1 000 premiers jours après la conception avaient jusqu’à 35 % de risque en moins de développer un diabète de type 2 et jusqu’à 20 % de risque en moins d’hypertension artérielle (hypertension). adultes. L’exposition à une quantité limitée de sucre avant la naissance était suffisante pour réduire les risques, mais une restriction continue en sucre après la naissance augmentait les bénéfices.

Le rationnement du sucre pendant la Seconde Guerre mondiale constitue une expérience naturelle

Profitant d’une « expérience naturelle » involontaire de la Seconde Guerre mondiale, des chercheurs de l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, en collaboration avec l’Université McGill de Montréal et l’Université de Californie à Berkeley, ont examiné comment le rationnement du sucre pendant la guerre influencé les résultats de santé à long terme.

Le Royaume-Uni a introduit des limites à la distribution de sucre en 1942 dans le cadre de son programme de rationnement alimentaire en temps de guerre. Le rationnement a pris fin en septembre 1953.

Les chercheurs ont utilisé des données contemporaines de la UK Biobank, une base de données d’antécédents médicaux et de facteurs de risque génétiques, de style de vie et d’autres maladies, pour étudier l’effet de ces restrictions de sucre en début de vie sur les résultats de santé des adultes conçus au Royaume-Uni juste avant et après la grossesse. fin du rationnement du sucre en temps de guerre.

« Étudier les effets à long terme du sucre ajouté sur la santé est un défi », déclare l’auteur principal de l’étude, Tadeja Gracner, économiste principale au Centre de recherche économique et sociale de l’USC Dornsife. « Il est difficile de trouver des situations dans lesquelles des personnes sont exposées au hasard à différents environnements nutritionnels au début de leur vie et les suivent pendant 50 à 60 ans. La fin du rationnement nous a fourni une nouvelle expérience naturelle pour surmonter ces problèmes.

Fin du rationnement du sucre et hausse de la consommation

La consommation de sucre pendant le rationnement était d’environ 8 cuillères à café (40 grammes) par jour en moyenne. Lorsque le rationnement a pris fin, la consommation de sucre et de sucreries a presque doublé pour atteindre environ 16 cuillères à café (80 grammes) par jour.

Notamment, le rationnement n’impliquait pas globalement une privation alimentaire extrême. En fait, les régimes alimentaires semblent généralement respecter les directives actuelles établies par le ministère américain de l’Agriculture et l’Organisation mondiale de la santé, qui recommandent l’absence de sucres ajoutés pour les enfants de moins de 2 ans et pas plus de 12 cuillères à café (50 g) de sucre ajouté par jour pour les adultes.

L’augmentation immédiate et importante de la consommation de sucre – mais pas d’autres aliments – après la fin du rationnement a créé une expérience naturelle intéressante : les individus ont probablement été exposés à différents niveaux de sucre au début de leur vie, selon qu’ils ont été conçus ou nés avant ou après. Septembre 1953. Les personnes conçues ou nées juste avant la fin du rationnement ont connu des conditions de pénurie de sucre par rapport à celles nées dans un environnement plus riche en sucre juste après la fin du rationnement.

50 ans de données post-rationnement offrent des informations sur la santé à long terme

Les chercheurs ont examiné 50 ans de données de la biobanque britannique sur des individus nés à cette période. En se concentrant sur une fenêtre de naissance étroite vers la fin du rationnement du sucre, ils ont pu comparer les résultats en matière de santé à mi-vie de cohortes de naissance qui étaient par ailleurs similaires.

Vivre la période de restriction sucrée au cours des 1 000 premiers jours de la vie réduisait considérablement le risque de développer un diabète et une hypertension. Pour ceux chez qui l’une ou l’autre de ces pathologies a été diagnostiquée plus tard, l’apparition de la maladie a été retardée de quatre ans et de deux ans, respectivement.

Notamment, le fait de subir des restrictions en matière de sucre uniquement dans l’utérus était suffisant pour réduire les risques, et la protection contre les maladies augmentait une fois qu’un régime pauvre en sucre se poursuivait après la naissance, probablement lorsque les aliments solides étaient introduits.

Un régime pauvre en sucre en début de vie offre de nombreux avantages à long terme

L’ampleur de cet effet est significative, car elle peut réduire les coûts des soins de santé, prolonger l’espérance de vie et, peut-être plus important encore, améliorer la qualité de vie, affirment les chercheurs.

Aux États-Unis, les personnes atteintes de diabète engagent des dépenses médicales annuelles en moyenne environ 12 000 $. De plus, développer un diabète à un âge plus précoce réduit considérablement l’espérance de vie – chaque décennie, le diabète se développe plus tôt. coupe trois à quatre ans de l’espérance de vie.

Ces chiffres soulignent l’importance d’interventions précoces pour retarder ou prévenir la maladie, notent les chercheurs.

Les experts sont de plus en plus préoccupés par la santé à long terme des enfants, car ils consomment des quantités excessives de sucres ajoutés au cours de leur développement précoce, une période critique pour leur santé tout au long de leur vie. Ajuster la consommation de sucre des enfants n’est cependant pas facile : le sucre ajouté est partout, même dans les aliments pour bébés et tout-petits, et les enfants sont bombardés de publicités télévisées pour des collations sucrées, affirment les chercheurs.

« Les parents ont besoin d’informations sur ce qui fonctionne, et cette étude fournit certaines des premières preuves causales selon lesquelles la réduction du sucre ajouté tôt dans la vie est une étape importante vers l’amélioration de la santé des enfants tout au long de leur vie », a déclaré Claire Boone, co-auteure de l’étude, de l’Université McGill et du Université de Chicago.

Le co-auteur Paul Gertler de l’UC Berkeley et du National Bureau of Economics Research ajoute : « Le sucre en début de vie est le nouveau tabac, et nous devrions le traiter comme tel en tenant les entreprises alimentaires responsables de reformuler les aliments pour bébés avec des options plus saines et de réglementer la commercialisation. et taxer les aliments sucrés destinés aux enfants.

Cette étude est la première d’un effort de recherche plus vaste explorant comment les restrictions en matière de sucre en début de vie ont affecté un ensemble plus large de résultats économiques et de santé plus tard à l’âge adulte, notamment l’éducation, la richesse et l’inflammation chronique, la fonction cognitive et la démence.

À propos de l’étude

L’étude, « Exposition au rationnement du sucre au cours des 1000 premiers jours de la vie protégée contre les maladies chroniques« , a été soutenu par les subventions R01AG065482, P30AG012815 et T32 AG000243 de l’Institut national sur le vieillissement.