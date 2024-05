Restez tranquilles, fans de Hacks, Deb et Ava seront de retour pour la saison quatre

Max n’a pas perdu de temps à annoncer que ça apporterait Astuces de retour pour une quatrième saison, publiant la nouvelle le jour même de la sortie du dernier épisode de la saison trois. Alors que la finale laisse certains personnages au bord du gouffre, voire suspendus à une falaise, l’assurance qu’il y a d’autres épisodes en route devrait être un soulagement bienvenu pour les fans qui se demandent peut-être si l’histoire va continuer.

« Nous félicitons Astuces« Des acteurs et une équipe brillants, ainsi que nos partenaires chez Universal Television », a déclaré Sarah Aubrey, responsable de Max Original Programming, dans un communiqué. « Astuces est une comédie magistralement conçue qui livre des rires et des aperçus précis sur la vulnérabilité et la joie de partager un rêve. L’équipe créative derrière ce spectacle singulier est non seulement brillante mais c’est aussi un plaisir de travailler avec elle. Nous ne pourrions être plus heureux d’offrir aux téléspectateurs une autre saison avec Deborah, Ava et le reste des Astuces famille. »

Erin Underhill, présidente d’Universal Television, a également fait l’éloge de la série et a remercié la chaîne pour son soutien. « Nous félicitons notre casting exceptionnel, qui a permis de tomber facilement amoureux de ces personnages imparfaits, hilarants et profondément humains, et nous remercions tout le monde chez Max pour un partenariat formidable au cours des trois premières saisons et ce n’est pas fini. Nous avons hâte d’en livrer davantage Astuces aux fans du monde entier !

La troisième saison a vu Deborah profiter du succès de son stand-up spécial et tenter d’en faire un emploi permanent en tant qu’animatrice d’un talk-show de fin de soirée. Pendant ce temps, Ava essaie de bâtir sa propre carrière en tant que rédactrice dans une émission d’information humoristique hebdomadaire (pensez à John Oliver), mais continue de se retrouver attirée dans l’orbite de Deborah. Alors que les deux divas codépendantes se chamaillent à travers le fossé générationnel, leur manager Jimmy (créateur et co-showrunner Paul W. Downs) est généralement celui qui doit jouer le rôle du gardien de la paix tout en affrontant son ancienne assistante devenue partenaire peu fiable Kayla (Megan Stalter). ). Marcus (Carl Clemons-Hopkins) poursuit également son arc cette saison, récupérant une partie de son agence et explorant sa propre identité en dehors de la sphère d’influence de Deborah.

Les stars invitées de la troisième saison comprenaient Kaitlin Olson, Jane Adams, J. Smith-Cameron, Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher McDonald et Kathryn Newton. Cette saison, Lucia Aniello et Jen Statsky partageaient les tâches de showrunning et de production exécutive avec Downs.