Restez sur la bonne voie ce semestre avec la puissance connectée de l’écosystème Galaxy – Samsung Global Newsroom

Que vous soyez un étudiant chevronné ou un étudiant de premier cycle pour la première fois, la rentrée scolaire est une période excitante pour tous. Afin de vous aider à célébrer la rentrée en beauté, Samsung lance à nouveau son programme Back to School,1 une campagne dédiée à aider les étudiants du monde entier à plonger dans l’écosystème Galaxy.

Grâce à la connectivité transparente des appareils Galaxy, vous aussi, vous pouvez vous préparer pour l’année scolaire à venir avec une combinaison d’appareils qui vous convient le mieux parmi la gamme diversifiée de produits Samsung.

Préparez-vous pour le succès avec Samsung Galaxy

Il ne manque certainement pas de trucs et astuces concernant les meilleures pratiques d’équilibre études / vie ou la façon la plus intelligente de mener à bien un projet de semestre. Avec l’écosystème Galaxy, vous pouvez être sûr de profiter d’expériences sur les appareils qui vous aident non seulement à rester productif, mais aussi à enrichir vos routines quotidiennes. C’est pourquoi Samsung permet à tous les étudiants de découvrir plus facilement l’écosystème Galaxy connecté grâce à sa gamme de programmes et d’offres sur les appareils.

Supposons que vous deviez créer une soumission de portfolio en un temps record ; avec une édition et un copier-coller transparents grâce à Samsung Multi Control et aux capacités de transfert de fichiers accordées par Quick Share, vous pouvez exploiter l’expérience multi-appareils pour un flux de travail plus rationalisé sur votre Galaxy Book, votre tablette Galaxy et votre smartphone Galaxy connectés.

Si vous souhaitez en faire plus avec votre tablette ce semestre, vous pouvez simplifier vos études avec la série Galaxy Tab S8, car vous pouvez enregistrer votre écran partagé d’applications préféré dans la barre des tâches via la fonction App Pair. Pendant ce temps, pour des sessions d’étude plus productives, la puissante suppression active du bruit (ANC) du Galaxy Buds2 Pro peut vous aider à rester totalement à l’écoute de la bibliothèque ou simplement à offrir des expériences audio plus immersives lorsque vous vous détendez avec un film à la fin d’une longue journée. Alternativement, si vous recherchez un nouveau smartphone pour commencer votre nouvelle année scolaire sur une bonne note, pourquoi ne pas opter pour un Galaxy S22+ épique, un Galaxy S21 FE coloré ou peut-être un incroyable appareil de la série Galaxy A ?2

Apporter des expériences connectées à plus d’étudiants dans le monde

Le programme Back to School de Samsung couvre tous les appareils essentiels dont les élèves ont besoin, y compris le Galaxy S23 Ultra, la série Galaxy S22, la série Galaxy S21, la série Galaxy Tab S8, le Galaxy Book3 Pro, le Galaxy Book3 Pro 360, le Galaxy Buds2 Pro et plus encore.2

Étant donné que les dates de début de semestre ainsi que les besoins d’étude peuvent varier selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, Samsung lance des programmes spécifiques à la région sur les pages Samsung.com locales afin que chacun puisse découvrir les possibilités de productivité de l’écosystème Galaxy cette année scolaire, peu importe où ils se trouvent.

Parallèlement aux promotions exclusives de Samsung pour les étudiants et les enseignants tout au long de l’année, le programme Samsung Back to School est disponible dans les régions suivantes :3

France : du 26 juin au 4 septembre

Allemagne : du 19 juin au 30 août

Indonésie : du 16 juin au 30 septembre

Italie : du 19 juin au 2 juillet

Espagne : du 19 juin au 15 septembre

Royaume-Uni : du 19 juin au 25 juillet

États-Unis : du 12 juin au 27 août

Vietnam : du 3 juillet au 10 septembre

Quels que soient vos besoins d’études et où que vous soyez basé, la mise à niveau de vos expériences scolaires avec les derniers appareils Galaxy n’a jamais été aussi facile grâce au programme complet de retour à l’école de Samsung avec des remises, des offres et des offres dédiées qui proposent quelque chose pour chaque membre du corps étudiant. .

1 La disponibilité et les spécifications exactes du programme Back to School peuvent varier selon la région ou le marché. Ceux qui souhaitent participer au programme Back to School doivent d’abord passer par un processus d’inscription et de vérification via leur site Web Samsung local.

2 Les séries Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360 ne sont disponibles que dans certaines régions et certains marchés.

3 La durée d’exécution et la disponibilité des offres du programme de retour à l’école de chaque région peuvent être modifiées à tout moment.