Restez sous tension n’importe où avec jusqu’à 61 % de réduction sur les centrales électriques GoLabs

Vous cherchez à vous reposer du chaos de votre vie quotidienne, mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous déconnecter complètement ? Centrales électriques portables sont un excellent moyen de rester connecté lorsque vous êtes hors réseau pendant un moment, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Woot offre jusqu’à 61% de réduction sur certaines centrales électriques et panneaux solaires GoLabs afin que vous puissiez rester chargé pendant que vous êtes en déplacement. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, et certains modèles sont déjà épuisés. Assurez-vous de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez profiter de ces réductions.

Une centrale électrique portable est exactement ce à quoi cela ressemble. Il s’agit essentiellement d’une batterie géante avec plusieurs sorties pour que vous puissiez la recharger et emporter du jus partout avec vous. Il y a deux centrales électriques de tailles différentes disponibles à cette vente. À seulement 85 $, soit 55 $ de rabais sur le prix habituel, le est le plus petit et le plus abordable des deux. Il est équipé de six sorties différentes, dont trois ports USB, une sortie AC et deux sorties DC, ainsi qu’une entrée USB-C de 60 W pour une charge rapide. Il est conçu pour les appareils plus petits avec une puissance inférieure à 160 W et avec une capacité de 63 750 mAh, il peut recharger votre téléphone jusqu’à six fois, votre ordinateur portable jusqu’à trois ou faire fonctionner une petite radio jusqu’à 16 heures.

Si vous souhaitez passer à quelque chose avec du jus sérieux, vous pouvez prendre le pour 180 $ de réduction, ramenant le prix à seulement 260 $. Il a une capacité substantielle allant jusqu’à 161 875 mAh, suffisante pour gérer des appareils d’une puissance allant jusqu’à 500 W, ainsi que pour recharger un téléphone jusqu’à 37 fois et alimenter quelque chose de plus grand comme un réfrigérateur de voiture pendant jusqu’à neuf heures. Il prend également en charge une charge rapide de 100 W avec une entrée USB-C.

Ou, si vous cherchez un moyen de le recharger lorsque vous n’avez pas accès à une prise, vous pouvez vous procurer ceci pour seulement 86 $, 134 $ de rabais sur le prix habituel. Il est compatible avec les centrales électriques R150 et R500, est assez robuste avec un indice de résistance à l’eau IPX4 et à seulement 10 livres, il est assez léger pour être emporté partout.