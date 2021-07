Restez simple lorsque vous commencez à investir, dit la légende Charles Ellis

« C’est l’ère de la distraction », a déclaré Alford-Cooper, vice-président de la planification chez Glen Echo, Law & Associates, basé dans le Maryland. « Dans votre esprit, vous devez rester à l’écart du bruit et rester concentré et discipliné sur les choses que vous pouvez contrôler. »

Commencer lentement et comprendre la véritable importance de la diversification et des classes d’actifs, c’est ce que la planificatrice financière certifiée Crystal Alford-Cooper essaie d’impressionner auprès de ses clients.

Pourtant, certains nouveaux investisseurs cherchent à effectuer des transactions ou à chronométrer le marché. Beaucoup se sont récemment entassés dans des actions de mèmes, y compris AMC, qui a atteint des sommets historiques en juin, et GameStop, qui a atteint un sommet plus tôt cette année.

« Comme pour la plupart des choses dans la vie, vous ne serez pas un expert le premier jour, et avec environ 7 000 ETF et 3 500 actions cotées en bourse aux États-Unis, il peut être difficile de faire un choix », a-t-elle déclaré.

« C’est un peu comme » comment commencez-vous à manger de la crème glacée? « », a déclaré Ellis, fondateur et ancien associé directeur de Greenwich Associates. « Vous commencez à manger de la vanille, et la vanille ordinaire serait soit l’indice total du marché, soit le l’indice Standard and Poor’s 500, qui représente une fraction très substantielle du marché total. »

Si vous achetez des actions, choisissez-en une poignée que vous connaissez et dont les sociétés sous-jacentes ont fait leurs preuves.

« Commencez avec des investissements facilement compréhensibles et utilisez cette base pour en savoir plus et pour développer votre compréhension et votre vocabulaire en matière d’investissement au fil du temps », a conseillé Harrington.

Pour Alford-Cooper, l’une des choses les plus importantes à avoir est un plan d’investissement écrit qui fonctionne avec votre appétit pour le risque. Ensuite, respectez-le.

« Vous pouvez choisir un excellent fonds indiciel qui a des sociétés que vous connaissez et utilisez tous les jours », a-t-elle déclaré. « Éloignez-vous des gens qui vous disent ce qu’ils font et ce qu’ils ont fait l’année dernière. »

ACCORDER: Jenny Harrington apparaîtra sur « Rapport de mi-temps » Vendredi à midi HE.

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.