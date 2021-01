L’Académie nationale de médecine française a exhorté les gens à cesser de bavarder dans les bus et les trains bondés, où la distanciation sociale est impossible. Le ministre de la Santé du pays a demandé à tout le monde de porter des masques de meilleure qualité.

«Le port obligatoire du masque dans les transports publics, où la distance physique ne peut être respectée, doit être associé à une précaution très simple: éviter de parler et de passer des appels téléphoniques», l’Académie a déclaré dans un communiqué.

L’Académie a mis à jour ses recommandations à la lumière des mutations de coronavirus les plus transmissibles qui ont été découvertes en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Le Haut Conseil de la Santé Publique, qui conseille le gouvernement français, avait précédemment recommandé une augmentation de l’exigence minimale de distance sociale de un à deux mètres. L’Académie a fait valoir que la mesure était raisonnable, mais irréalisable, et a insisté pour que l’accent soit mis sur les masques et l’hygiène personnelle à la place.

La nouvelle intervient alors que le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a exhorté tout le monde à porter des masques FFP2 de type respirateur de qualité supérieure, qui protègent mieux contre les virus en suspension dans l’air que les masques en tissu ordinaires.

Selon les rapports, le gouvernement français envisage de rendre les FFP2 obligatoires, à l’instar de l’Allemagne et de l’Autriche où les gens se sont récemment vu dire de porter des masques chirurgicaux et d’autres masques de qualité supérieure dans les supermarchés et dans les transports en commun.

