Restez protégé ! Vaccins contre la COVID-19 disponibles dans la région du BSEO

Les vaccins mis à jour contre la COVID-19 seront disponibles dans la région du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) à partir de la semaine du 28 octobre. Les personnes qui souhaitent recevoir leur vaccin peuvent contacter leur fournisseur de soins de santé, visiter leur pharmacie locale ou prendre rendez-vous via le Centre de contact provincial pour les vaccins à https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ ou en appelant le 1-833-943-3900.

Le vaccin sera disponible pour toute personne âgée de 6 mois et plus si au moins 6 mois se sont écoulés depuis leur dernière dose ou une infection connue au COVID-19. Le BSEO offrira le vaccin sur rendez-vous aux enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans et à ceux qui sont les plus à risque de développer une maladie grave. Les personnes admissibles qui reçoivent leur vaccin contre la COVID-19 au bureau de santé pourront également recevoir leur vaccin contre la grippe en même temps.

Les vaccins mis à jour offrent une protection contre la sous-variante KP.2 Omicron et d’autres sous-variantes apparentées qui circulent actuellement dans la communauté. La nouvelle formulation du vaccin KP.2 génère une réponse immunitaire plus forte contre les variantes plus récentes. Il est recommandé aux personnes éligibles âgées de 6 mois et plus de recevoir le vaccin KP.2, quels que soient leurs antécédents vaccinaux contre la COVID-19.

Les vaccins COVID-19 mis à jour sont importants pour prévenir les maladies graves

« Comme le COVID-19 est désormais l’un des virus qui circulent normalement dans la communauté, j’encourage tout le monde à recevoir le vaccin COVID-19 mis à jour, car il aidera à prévenir les infections par les sous-variantes d’Omicron et à protéger contre les maladies graves », a déclaré le Dr Paul Roumeliotis. Médecin-hygiéniste au BSEO. « Nous constatons une augmentation des cas de COVID-19 dans notre région et recevoir le vaccin COVID-19 KP.2 est une étape importante pour maintenir notre communauté en bonne santé pendant cette saison des maladies respiratoires.

Pour plus d’informations sur le vaccin contre la COVID-19 et comment le recevoir, visitez www.EOHU.ca/vaccins.