Restez indépendant plus longtemps avec une baignoire à porte

Vous espérez rester chez vous le plus longtemps possible ? Vous vous demandez quelles rénovations domiciliaires sont les mieux adaptées pour vous aider à atteindre cet objectif ?

Considérant qu’un rapport du gouvernement du Canada indique qu’un aîné sur quatre tombe chaque année et que bon nombre de ces chutes se produisent dans la salle de bain, il n’est pas surprenant que l’installation d’une baignoire à porte puisse permettre aux aînés de vivre à la maison de façon autonome pendant cinq années supplémentaires, en moyenne.

« Entrer et sortir du bain ou de la douche est une énorme source d’anxiété pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont des problèmes de mobilité », déclare Rick Perkins, propriétaire de Walk-In Tubs Thompson Okanagan. « Pour les personnes âgées et les membres de leur famille, l’installation d’une baignoire à porte peut faire une grande différence en matière de sécurité et de tranquillité d’esprit. »

Pourquoi une baignoire à l’italienne ? Pourquoi pas une douche à l’italienne ?

« J’ai souvent rencontré des clients qui, pour quelque raison que ce soit, n’aiment pas particulièrement les bains et préféreraient continuer à prendre une douche », dit Perkins. « Bien que je comprenne parfaitement que chacun a une préférence personnelle, je les encourage toujours à considérer leur sécurité en premier et les chiffres ne mentent pas, les baignoires à porte sont la solution la plus sûre sur le marché. »

Les baignoires sans rendez-vous sont spécialement conçues pour la santé, la sécurité et le confort des personnes âgées, dit Perkins. Si vous pensez qu’une barre d’appui est tout ce dont vous avez besoin, posez-vous une question simple : « Si je glisse et que je réussis à me rattraper sur la barre d’appui, ai-je la force du haut du corps pour éviter complètement une chute ou suis-je encore va repartir blessé ?

La grande majorité des personnes âgées avec lesquelles Perkins s’entretient conviennent qu’elles ne peuvent pas compter uniquement sur les barres d’appui en toute sécurité.

« Je veux juste aider les gens, si je fais une bonne vente en cours de route, mais ce n’est jamais ma priorité »,

– Rick Perkins.

Assurer la sécurité de leurs clients est l’objectif ultime – ce n’est pas une entreprise à haute pression axée sur les ventes, dit Perkins, qui, bien que semi-retraité, continue de vendre des baignoires sans rendez-vous parce que lui et sa femme, Cheryl, le trouvent si gratifiant et épanouissant.

« Rick a toujours été une ‘personne sociable’ – il adore visiter et aider les gens », dit Cheryl. « Il s’agit d’une entreprise « de bien-être » et nous sommes déterminés à la poursuivre, car nous contribuons non seulement à assurer la sécurité de nos collègues seniors, mais aussi à les aider à conserver leur indépendance le plus longtemps possible. »

Baignoires sans rendez-vous Thompson Okanagan offre une estimation gratuite et sans obligation et Rick est toujours désireux de fournir aux clients potentiels des informations sur les crédits d’impôt provinciaux et fédéraux et les subventions disponibles pour les personnes âgées intéressées par une baignoire sans rendez-vous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur walkintubsbc.com, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 250-682-4932 pour plus d’informations. Découvrez si vous êtes admissible à une subvention gouvernementale de 7 500 $ et à un crédit d’impôt de 2 500 $ avec un devis gratuit ici.

LIRE LA SUITE : Les baignoires sans rendez-vous offrent confiance et sécurité aux personnes âgées

Santé et bien-êtreEntreprise localeSeniorsPetite entreprise