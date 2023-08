Restez hydraté avec un accès anticipé aux offres de la fête du Travail chez CamelBak

Appel à tous les amateurs de fitness et aventuriers du plein air : si vous souhaitez faire le plein de nouveaux équipements pour rester hydraté, nous avons une offre à ne pas manquer. Ce vendredi, CamelBak baissera ses prix de 25 % sur l’ensemble du site pour la fête du Travail – mais les lecteurs de CNET peuvent dès maintenant profiter d’un accès anticipé. Choisissez simplement ce que vous voulez, puis utilisez le code promotionnel Crumpe à la caisse. A noter cependant que l’ATP récemment lancé est exclu de cet accord.

Cette offre est disponible pour les lecteurs de CNET aujourd’hui 23 août et demain 24 août, avant que le grand public n’ait accès à la vente le 25 août. La vente se terminera officiellement le 4 septembre.

Si vous voulez être sûr d’avoir accès à de l’eau propre lors de vos déplacements, le Eddy Plus filtré par une bouteille LifeStraw de 20 onces avec Tritan Renew est une option solide. Il filtre l’eau deux fois pour éliminer les bactéries, les parasites et bien plus encore. Il coûte régulièrement 45 $, mais avec cette offre, vous pouvez en acheter un pour 34 $.

Le 58 $ CamelBak HydroBak avec réservoir Mil Spec Crux de 50 onces était l’un de nos choix pour le guide cadeaux 84 Days of Holiday l’année dernière, et cette offre fait baisser le prix à seulement 43 $, soit une économie de 15 $. C’est un excellent choix pour une course ou une randonnée si vous souhaitez rester hydraté et garder les mains libres.

Et pour les randonneurs qui font de longues randonnées, Russell Holly de CNET recommande le Embuscade de Camelbak. C’est l’un de nos cadeaux préférés pour les randonneurs et il est également idéal pour les cyclistes effectuant de longues randonnées. Il possède plus de poches que le plus petit sac répertorié ci-dessus et contient 100 onces d’eau restant maniable et comprend un long tube que vous pouvez attacher à côté de votre épaule pour un accès facile. Et cette réduction réduit le prix de 134 $ à seulement 100 $.