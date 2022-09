Restez heureux, en bonne santé et hydraté avec jusqu’à 31 % de réduction sur les boosters de boissons liquides IV

Même à des températures plus fraîches, rester bien hydraté est essentiel pour rester en bonne santé et se sentir mieux. Boire beaucoup d’eau est un bon point de départ, mais si vous transpirez beaucoup pendant l’entraînement ou le travail, vous devrez également reconstituer vos électrolytes. Liquid IV est un multiplicateur d’hydratation et une alternative moins calorique aux boissons sportives sucrées. Et dès maintenant, vous pouvez faire le plein de ces paquets portables pratiques à prix réduit.

Aujourd’hui seulement, Amazon offre jusqu’à 31% de réduction sur les packs de multiplicateurs et de boosters d’hydratation Liquid IV. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Liquid IV est une poudre de préparation pour boisson qui utilise le CTT, ou technologie de transport cellulaire, pour fournir de l’hydratation et des électrolytes à la circulation sanguine plus efficacement que l’eau seule. La formule est exempte de gluten, de produits laitiers, de soja et d’OGM, et contient cinq vitamines essentielles – B3, B5, B6, B12 et vitamine C. Un seul paquet contient suffisamment de poudre pour 16 onces d’eau, et il existe différents saveurs, y compris citron-lime, pastèque, fruit de la passion et plus encore. Vous pouvez saisir un 8 $ de moins que le prix habituel.

Il existe également quelques autres boosters Liquid IV en vente. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez prendre un pack de 14 du , qui est en vente pour 17 $, soit 8 $ de moins que le prix habituel. Ils contiennent un mélange supplémentaire de vitamine C, de zinc et de Wellmune pour donner un petit coup de pouce à votre système immunitaire. Ou, si vous cherchez une alternative à votre café habituel du matin, pour 17 $, vous pouvez prendre un qui contiennent 100 mg de caféine pour vous aider à vous débarrasser de vos étourdissements matinaux.