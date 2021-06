« Restez fort »: la reine du patinage artistique russe Gulyakova enfile une veste de costume ouverte alors qu’elle montre des clichés d’une séance de mode glamour

Une jeune de 18 ans créditée par ses nombreux nouveaux admirateurs de posséder des qualités de retour rappelant les icônes du patinage artistique du 20e siècle, la jeune de 18 ans a été sous les projecteurs en novembre, lorsqu’elle a remporté une médaille de bronze lors de ses débuts en Grand Prix au 2020 Coupe Rostelecom à Moscou.

Son ascension a été interrompue par son compagnon d’entraînement – ​​l’ancienne championne du monde Elizaveta Tuktamysheva – qui est tombée malade du Covid-19 et a ensuite terminé 12e du programme libre du championnat de Russie, excluant Gulyakova de l’équipe nationale pour la saison olympique.

Maintenant, l’adolescente a montré que son style s’étend au-delà du sport, montrant les résultats d’une séance photo avec un studio de la région de l’oblast de Vladimir.

Elle a posé dans un costume noir sans rien sous sa veste alors qu’elle posait devant une caméra au-dessus d’elle dans un fauteuil orné, enfilant du rouge à lèvres et se coiffant pour des portraits accrocheurs.

À la fin d’une période de sa carrière où elle a fait face à certains de ses tests les plus sévères, Gulyakova a déclaré à ses milliers de followers sur les réseaux sociaux : « Reste fort. »

C’est loin d’être la première fois que le jeune passionné de mode participe à un tournage.

En mars, elle a posé avec l’ancien champion soviétique et médaillé du monde et d’Europe Alexei Mishin, vêtue d’une robe noire fluide alors que l’entraîneur vétéran se tenait à ses côtés dans un costume blanc, un nœud papillon rouge et un chapeau marron pour marquer son 80e anniversaire.

Elle aime porter des tenues de course plus volontiers associées aux bars et aux discothèques sur la glace, danser sur des chansons pop la saison dernière, dont « Lady Marmalade », la collaboration entre Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya et Pink qui est devenue célèbre pour sa vidéo d’inspiration burlesque. .

La semaine dernière, la sensation de patinage a également affiché sa silhouette athlétique sur une plage de sable à Sestroretsk, Saint-Pétersbourg.

Les fans de Gulyakova ont l’habitude de recevoir des perles de sagesse de la star aux côtés de ses selfies. « Le bonheur est toujours là où une personne le voit » elle leur a dit la semaine dernière, après avoir sous-titré un tir dans la mer : « Profitez du moment – ici et maintenant. »