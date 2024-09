« Restez fort et fort », déclare Amit Daryanani à propos des actions d’Apple

Apple (NASDAQ:AAPL) le nouvel iPhone 16 semble bien parti, les premiers jours indiquant qu’il existe une forte demande pour les nouveaux modèles Pro.

C’est l’avis partagé par l’analyste 5 étoiles d’Evercore, Amit Daryanani, sur la base des informations fournies par le système de suivi des livraisons sur iPhone de son entreprise.

La prévente de l’iPhone 16, qui a débuté vendredi dernier, révèle des délais de livraison plus longs pour les modèles Pro par rapport à l’année dernière, dans toutes les régions clés suivies par Evercore, notamment les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

« Dans l’ensemble », explique Daryanani, « étant donné le lancement échelonné d’Apple Intelligence dans différentes zones géographiques et des fonctionnalités d’IA, nous pensons que l’ensemble des données mixtes est logique : le Pro Max est légèrement plus faible que l’iPhone 15, les modèles Pro se portent plutôt bien, notamment en Chine où ils sont en concurrence avec le nouveau produit Mate X de Huawei. »

Aux États-Unis, les délais de livraison de l’iPhone 16 Pro sont passés à 17 jours, contre 7 jours l’année dernière, et en Chine, ils sont passés à 24 jours, contre 18 jours l’année dernière.

Daryanani pense que les délais de livraison plus longs en Chine sont « particulièrement encourageants », estimant toujours que toute pression du marché dans la région est concentrée sur le bas de gamme de la gamme, tandis que le modèle phare Pro continue d’afficher de bonnes performances.

Cela dit, Daryanani souligne également que le Pro Max bénéficie de délais de livraison plus courts dans toutes les régions, même s’ils restent élevés à plus de 20 jours. Parallèlement, les modèles iPhone 16 et 16 Plus, plus économiques, sont disponibles en 4 à 5 jours, soit un peu plus rapidement que la fenêtre de 6 à 7 jours de l’année dernière.

Selon Daryanani, la demande pour l’iPhone 16 Pro semble être la plus forte aux États-Unis et au Royaume-Uni, où Apple Intelligence devrait être disponible plus tôt. « Nous continuons à nous attendre à un cycle iPhone « plus fort et plus long » étant donné la nature échelonnée du déploiement d’Apple Intelligence », a résumé l’analyste.

Tout bien considéré, Daryanani attribue aux actions Apple une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat), avec un objectif de cours de 250 $, ce qui suggère un gain potentiel de 15 % dans les mois à venir. (Pour consulter les antécédents de Daryanani, cliquez ici)

L’objectif de cours moyen de The Street est conforme à l’objectif de Daryanani. En termes de notation, 22 autres analystes sont également optimistes, avec 8 notes de maintien supplémentaires et une seule note de vente, ce qui donne lieu à une note consensuelle d’achat modéré. (Voir Prévisions boursières d’Apple)

Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire un investissement.