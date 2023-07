Restez en sécurité le 4 juillet

Peut-être le plus troublant, plus du tiers (37 %) laissent leurs enfants/petits-enfants utiliser des cierges magiques, 29 % leur permettent d’utiliser des feux d’artifice et 15 % leur permettent d’utiliser des pétards.

Certaines découvertes inquiétantes ont émergé. Bien que plus d’un tiers des répondants connaissaient quelqu’un qui avait été blessé par des feux d’artifice, les trois quarts ont déclaré qu’ils prévoyaient de célébrer la fête avec des feux d’artifice ; 66% ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser des pétards et 61% prévoyaient d’utiliser des cierges magiques.

Malheureusement, selon un nouveau rapport de 2023 publié par MedStar Health, un système de soins de santé qui dessert le Maryland, la Virginie et Washington, DC, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des précautions à prendre lors de l’utilisation de feux d’artifice. Avant le 4 juillet, MedStar Health a interrogé 1 000 personnes vivant dans la région de Washington/Baltimore pour en savoir plus sur leurs projets de vacances et leurs connaissances sur la sécurité des feux d’artifice.

Le conseil n ° 1 offert par Katz est pas pour essayer des feux d’artifice à la maison. « Laissez faire les professionnels », recommande-t-il. « Là où les gens ont des ennuis, c’est qu’ils ne perçoivent pas ces feux d’artifice comme un risque, alors ils baissent leur garde. »

Quels sont les risques ?

Selon les estimations de la Consumer Product Safety Commission, les parties du corps les plus fréquemment blessées étaient les mains et les doigts (31 %), suivis de la tête, du visage et des oreilles (21 %), des jambes (15 %), des yeux (14 %). ), tronc/autres régions (10 %) et bras (8 %).

Les blessures les plus courantes étaient les brûlures, en particulier aux mains et aux doigts, suivies de lacérations et d’ecchymoses à la tête, au visage et aux oreilles.

«Les traumatismes oculaires sont très courants», explique Katz. Il en va de même pour les brûlures aux bras et aux jambes, au visage et au tronc. « La plupart des gens ne portent pas de protection oculaire, et s’ils s’approchent trop près de l’appareil et qu’il explose, cela peut endommager leurs yeux. »

Souvent, des dispositifs de lancement faits maison comme des bouteilles transforment l’appareil en mortier. « S’il explose, il peut envoyer des éclats d’obus dans les environs immédiats, causant toutes sortes de blessures. »