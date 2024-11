Restez en bonne santé pendant cette saison des maladies respiratoires

Bureau de santé du Nord-Ouest – Spécial pour The Bulletn

24 octobre – Le Bureau de santé du Nord-Ouest rappelle à tous de rester en sécurité pendant cette saison des maladies respiratoires et d’éviter les visites inutiles à l’hôpital en se tenant au courant des vaccinations. Toutes les personnes éligibles sont encouragées à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 dès qu’ils sont disponibles. Tout le monde doit faire sa part pour se protéger et protéger les autres, surtout pendant la saison des maladies respiratoires.

Les mesures suivantes peuvent vous aider, vous et les autres, à rester en bonne santé :

Obtenez vos vaccins contre la COVID-19 et la grippe dès qu’ils sont disponibles.

Le vaccin contre la grippe est particulièrement recommandé aux personnes ayant une exposition importante à des oiseaux ou à des mammifères, comme le bétail, la volaille, les travailleurs des abattoirs et des usines de transformation, les agents de la faune et les vétérinaires.

Si vous ou quelqu’un avec qui vous êtes courez un risque plus élevé d’infection grave, portez un masque bien ajusté et bien construit dans les lieux publics intérieurs.

Dépistez-vous quotidiennement pour détecter tout signe de maladie et restez à la maison si vous êtes malade. Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains souvent.

Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez ou éternuez.

Nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées.

Si vous développez des symptômes, restez à la maison et isolez-vous des autres, sauf pour consulter un médecin si nécessaire. Évitez tout contact avec les nouveau-nés, les personnes âgées et toute personne présentant un risque élevé de maladie grave jusqu’à ce que TOUTES les conditions suivantes s’appliquent :

Vos symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures (48 heures après la fin des nausées, des vomissements et/ou de la diarrhée)

Tu n’as pas de fièvre Vous ne développez aucun nouveau symptôme

De plus, pendant 10 jours après le début de vos symptômes :

Portez un masque bien ajusté dans tous les lieux publics.

Évitez les visites non essentielles à toute personne immunodéprimée ou présentant un risque plus élevé de maladie (par exemple, les personnes âgées).

Évitez les visites non essentielles dans les milieux à haut risque tels que les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.

Lorsque les visites ne peuvent être évitées, portez un masque et encouragez la personne à qui vous rendez visite à en porter un également.

Évitez les activités non essentielles pour lesquelles vous devez retirer votre masque (par exemple, dîner au restaurant).

Pour plus d’informations sur le COVID-19 et d’autres virus respiratoires, visitez en ligne : Protection contre le COVID19 et d’autres maladies respiratoires | ontario.ca et pour réserver un vaccin contre la grippe/la COVID-19 dans une clinique locale contre la grippe, visitez notre page Prise de rendez-vous pour un vaccin contre la grippe/la COVID-19.