Restez en bonne santé cette saison de la grippe – Shaw Local

Chaque année, la saison du rhume et de la grippe frappe particulièrement durement les personnes âgées. Avec une immunité limitée et des problèmes de santé souvent chroniques, les personnes de 65 ans et plus doivent faire très attention pendant les mois d’hiver.

La saison de la grippe peut être une période difficile pour les personnes âgées vivant seules. Ils n’ont peut-être pas de famille à proximité pour les aider à se rendre chez le médecin ou à prendre des médicaments. Ils peuvent également être moins capables de prendre soin d’eux-mêmes s’ils tombent malades.

Vous pouvez faire plusieurs choses pour rester en bonne santé pendant la saison de la grippe et aider à protéger vos proches âgés. Faites-vous vacciner contre la grippe, évitez tout contact étroit avec des personnes malades, portez des masques et lavez-vous les mains régulièrement. Si un membre de votre famille tombe malade, évitez le travail ou l’école jusqu’à ce qu’il se sente mieux.

Les symptômes typiques de la grippe comprennent la fièvre, la toux, le mal de gorge, le nez qui coule ou bouché, les courbatures, les maux de tête, les frissons et la fatigue. Consultez rapidement un médecin si vous ou votre proche présentez ces symptômes. Le traitement avec des médicaments antiviraux peut améliorer les chances de guérison complète et peut également aider à prévenir les complications graves.

Pendant la saison de la grippe, prenez des précautions supplémentaires pour surveiller vos proches âgés et assurez-vous qu’ils restent en bonne santé. Les mesures préventives sont l’un des meilleurs moyens de protéger ceux que vous aimez.

Chez Prairie Pointe Assisted Living, la santé et la sécurité de nos résidents sont toujours notre priorité absolue. Les mesures de sécurité comprennent des contrôles de santé quotidiens, des vaccinations et des procédures de contrôle des infections.

Les résidents peuvent profiter de notre centre de bien-être sur place. Ce centre offre des cours de conditionnement physique et des activités pour aider les résidents à rester en bonne santé et actifs.

Les visiteurs et la famille sont toujours les bienvenus à Prairie Pointe, mais nous vous demandons de vous abstenir de visiter si vous vous sentez malade. Votre aide pour protéger nos résidents est grandement appréciée.

Si vous avez des questions sur la façon dont Prairie Pointe Assisted Living and Memory Care assure la sécurité de notre communauté pendant la saison de la grippe, n’hésitez pas à nous contacter au 331-227-4500.

