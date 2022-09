Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Gardez les portefeuilles diversifiés et stables Mentions rapides: SBUX, COST, JNJ Trimmed HUM avant l’événement des investisseurs 1. Gardez les portefeuilles diversifiés et stables Les actions ont légèrement augmenté mercredi après que le S & P 500 a enregistré sa plus forte baisse en une seule session en plus de deux ans. Nous pensons que le moment est venu pour les investisseurs de s’abstenir de faire des transactions hâtives et d’attendre à la place les turbulences. La performance du marché boursier cette semaine est également un excellent rappel qu’un portefeuille diversifié est essentiel pour résister à tout type de marché. Les investisseurs resteront probablement nerveux à l’approche de la réunion de septembre de la Réserve fédérale la semaine prochaine alors qu’ils se demandent si les banquiers centraux augmenteront les taux d’intérêt de 75 points de base ou de 100 points de base dans leur lutte continue contre l’inflation. Le mouvement de 100 points de base a gagné du terrain après l’indice des prix à la consommation d’août plus chaud que prévu de mardi. La publication mercredi de l’indice des prix à la production du mois d’août, qui mesure l’inflation au niveau du gros, a baissé et a largement répondu aux attentes. 2. Mentions rapides : SBUX, COST, JNJ Nous restons optimistes sur Starbucks (SBUX) en raison de son plan de réinvention ambitieux qui montre l’expansion des magasins, la croissance des revenus et l’investissement supplémentaire de l’entreprise dans l’entreprise. “Je ne serais pas surpris si beaucoup de compagnies de café ne font pas faillite à cause de ce que fait Howard”, a déclaré Jim Cramer. Le PDG de Costco (COST), Craig Jelinek, a déclaré mardi que la société ne prévoyait pas d’augmenter les prix des adhésions pour le moment. Il a également déclaré que l’inflation devrait commencer à baisser au cours des six à douze prochains mois. La société a fait un excellent travail pour gérer l’inflation sans s’aliéner les clients, et l’action reste l’une de nos préférées. Jim a déclaré que s’il descend en dessous de 500 $, les investisseurs devraient envisager d’acheter. “Si vous voulez acheter 100 actions, achetez-en peut-être 25”, a-t-il déclaré. “C’est une histoire si puissante.” Johnson & Johnson (JNJ) est une entreprise rentable avec un excellent bilan – le type d’entreprise que nous aimons avoir dans notre portefeuille. La société a annoncé un rachat de 5 milliards de dollars et confirmé ses prévisions de BPA opérationnel ajusté de 10,65 à 10,70 dollars, soit une croissance de 9,2 %, ce qui nous rend encore plus confiants dans le titre. Il s’agissait peut-être d’une simple réitération d’un point de vue précédent, mais ce qu’il a montré, c’est que les analystes sont trop optimistes quant aux perspectives de l’entreprise. L’estimation actuelle par consensus du bénéfice ajusté par action pour cette année est de 10,10 $, selon FactSet. 3. HUM réduit avant l’événement des investisseurs Bien que nous déconseillions normalement d’effectuer des transactions sur une action avant les événements de l’entreprise, nous avons retiré une partie de notre position sur Humana (HUM) en raison de la note d’analyste de Cowen qui soulignait que les fonds spéculatifs avaient des attentes optimistes à propos de perspectives de la direction. Cela pourrait préparer l’entreprise à une grosse vente, comme nous l’avons vu mardi, donc nous encaissons un peu maintenant juste pour être en sécurité. Si l’action devait chuter en raison d’attentes accrues, nous chercherions potentiellement à relever notre note à 1. Nous avons réalisé un léger gain avec la baisse de mercredi sur les actions achetées en avril. Sur cette même période, le S&P 500 a baissé de plus de 10 %. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long COST, HUM, JNJ et HUM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.