Restez au frais avec des économies sur les gobelets isothermes ce premier jour

Amazon Prime Day est une raison pour enfin trouver quelque chose que vous n’êtes jamais pressé d’acheter mais qu’il serait utile d’avoir, comme un gobelet isolé.

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

La vente d’Amazon comprend beaucoup de ces tasses – une recherche mardi a donné des gobelets de différentes tailles, couleurs, gobelets avec et sans poignées, etc. Il faut un abonnement Amazon Prime, qui coûte 139 $ par an ou 15 $ par mois, pour profiter des offres Prime Day, mais un gobelet à prix réduit peut être disponible ailleurs en raison de ventes concurrentes.

J’ai sélectionné quelques tasses sur la base de discussions avec certains utilisateurs de gobelets isolés dans ma vie et de la recherche d’articles qui avaient à la fois de nombreuses critiques et des notes élevées sur Amazon. Sans plus tarder, voici quelques gobelets en solde pour garder votre boisson au frais cet été et au-delà. Si vous ne voyez pas de gobelet qui vous convient, vous pouvez fouillez toujours un peu plus sur Amazon.

Les meilleurs gobelets isothermes

Mon père ne jure que par cette marque de gobelets à petit budget, j’étais donc ravi de voir un accord dessus. Cette tasse grise de 20 onces coûte actuellement un peu plus de 15 $, et j’ai remarqué que d’autres couleurs sont également en vente. Le gobelet est compatible avec les porte-gobelets et est livré avec une paille et un nettoyeur de paille. Pour une tasse avec un look similaire et un peu plus de place, mon collègue recommande ceci Gobelet de 22 onces de CeramiSteelqui coûte 20 $.

Ce gobelet de 40 onces s’est démarqué pour moi par son prix, un nombre décent de critiques et sa poignée amovible. Selon ma mère, fière propriétaire d’un gobelet avec une poignée, c’est le type de gobelet le plus cool pour le moment. Le sien contient 30 onces, mais elle a dit que 40 serait probablement encore mieux. Ce gobelet a un couvercle étanche et est livré avec deux pailles réutilisables. Si vous cherchez un gobelet différent avec une poignée attachée, ce Gobelet Hydrapeak de 40 onces est également en vente pour Prime Day.