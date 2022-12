Restez au chaud avec jusqu’à 25% de réduction sur tous les équipements d’hiver Gobi Heat aujourd’hui

Avez-vous déjà marché dehors en hiver et souhaité avoir des vêtements chauffants pour vous aider à traverser le temps glacial ? Si c’est le cas, Gobi Heat vous soutient en dépensant plus, .

Cette vente de décembre est la suivante : Dépensez 300 $, obtenez 10 % de réduction et dépensez 500 $, obtenez 15 % de réduction. Si vous dépensez 750 $, vous bénéficierez d’une réduction de 20 % et si vous dépensez 1 000 $, vous bénéficierez d’une réduction de 25 %. Je suis originaire de Chicago, donc je comprends à quel point les hivers peuvent être mauvais. Et bien que je vis quelque part avec un hiver plus doux maintenant, le sweat à capuche Gobi Heat que j’ai a rendu le fait de braver le froid ici beaucoup plus supportable.

Tous les vêtements Gobi Heat sont chauffés par une batterie (amovible pour un lavage doux) qui peut durer jusqu’à 10 heures selon la température que vous utilisez, et elle concentre la chaleur sur une zone centrale qui réchauffera tout votre corps.

L’équipement en vente convient aussi bien aux porteurs occasionnels qu’à ceux d’entre vous qui iront sur les pistes ou au camping. Si vous êtes à la recherche de vêtements décontractés, consultez à la fois le et sweat à capuche chauffant pour 189 $ chacun. Ce sweat à capuche fonctionne bien avec ou sans la batterie à cause de la polaire, et une fois la chaleur allumée, vous serez bien au chaud.

D’autres options incluent ceci pour 199 $, pour 269 $, 219 $ et même un pour 249 $.

Découvrez toute la vente sur aujourd’hui pour un équipement chauffant qui vous gardera au chaud tout l’hiver.