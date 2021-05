Restez à l’abri du suivi des applications

Installez un bloqueur de suivi. Ceux-ci détectent le code informatique sur les sites Web qui espionnent les gens et empêchent le chargement des trackers. Mon bloqueur de suivi préféré pour les systèmes de bureau est Disconnect.me, et pour les appareils mobiles, j’aime Barracuda CloudGen Access (gratuit sur les deux iOS et Android.) Voici plus sur les nouveaux paramètres d’Apple qui permettent aux propriétaires d’iPhone de demander aux applications de ne pas les suivre.