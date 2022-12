Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien, disent les experts, alors que les cas de grippe et de Covid augmentent en Angleterre

La grippe et le Covid sont en hausse en Angleterre, les experts soulignant l’importance de la vaccination et avertissant que les personnes qui ne se sentent pas bien devraient rester à la maison plutôt que de se mêler aux autres pendant la saison des fêtes. Les chiffres surviennent alors que les cas de scarlatine et d’infections à streptocoque A continuent d’augmenter. Il y a eu 27 486 notifications de scarlatine entre le 12 septembre et le 18 décembre contre 3 287 au même moment de l’année en 2017 à 2018 – la dernière saison comparable. Cependant, en 2017/18, la hausse s’est produite plus tard, avec un total de 30 768 notifications sur l’année. L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a ajouté que si les infections invasives à streptocoque A restent rares, il y a maintenant eu un total de 94 décès en Angleterre, dont 21 enfants. Temps d’attente record dans les ambulances anglaises la semaine précédant les grèves Lire la suite Le Dr Colin Brown, directeur adjoint de l’UKHSA, a cherché à rassurer les parents. “Je comprends à quel point cette forte augmentation de la scarlatine et de l’angine streptococcique peut inquiéter les parents, mais la maladie peut être facilement traitée avec des antibiotiques et il est très rare qu’un enfant devienne plus gravement malade”, a-t-il déclaré. , ajoutant que les parents devraient visiter NHS.UKcontactez le 111 en ligne ou leur cabinet médical si leur enfant présente des symptômes afin qu’il puisse être évalué pour un traitement. Le Dr Mary Ramsay, directrice des programmes de santé publique à l’UKHSA, a noté un lien entre le mélange à l’intérieur et l’augmentation des cas et des admissions à l’hôpital pour grippe et Covid. « Le Covid et la grippe peuvent tous deux provoquer une maladie grave ou même la mort des personnes les plus vulnérables de nos communautés, et il est donc également important d’éviter tout contact avec d’autres personnes si vous ne vous sentez pas bien afin d’aider à arrêter la propagation des infections pendant la période de Noël et du nouvel an. ,” elle a dit. Selon l’UKHSAles taux globaux d’admission à l’hôpital pour Covid ont atteint 9,56 pour 100 000 au cours de la semaine commençant le 12 décembre, contre 6,61 pour 100 000 la semaine précédente, le chiffre atteignant 15,21 pour 100 000, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Pendant ce temps, les taux d’admission à l’hôpital et aux soins intensifs pour grippe ont augmenté, le taux hebdomadaire d’admission à l’hôpital passant à 8,27 pour 100 000 au cours de la semaine commençant le 12 décembre, contre 6,80 pour 100 000 la semaine précédente. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Les taux d’hospitalisation les plus élevés se trouvent dans le nord-est de l’Angleterre et chez les personnes âgées de 85 ans et plus.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l’UKHSA, a déclaré que les admissions pour grippe chez les enfants de moins de cinq ans sont également restées élevées et a souligné que la plupart des enfants âgés de 2 et 3 ans peuvent recevoir un vaccin contre la grippe par pulvérisation nasale grâce à leur chirurgie générale.

“Les services du NHS sont déjà sous pression, il est donc plus important que jamais de se protéger avec le vaccin contre la grippe et de s’empêcher d’aller à l’hôpital”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le port d’un couvre-visage, le lavage des mains et une bonne ventilation peuvent tous aider à arrêter la propagation des infections. .