“Restez à la maison” si vous ne pouvez pas soutenir l’équipe

Les joueurs iraniens sont restés silencieux lors de leur hymne national lundi. Photo de FADEL SENNA/AFP via Getty Images

DOHA, Qatar – L’entraîneur iranien Carlos Queiroz a dit aux fans du pays de “rester chez eux” s’ils ne peuvent pas soutenir l’équipe après que des huées ont été entendues par des supporters lors de la défaite 6-2 de lundi contre l’Angleterre.

Plusieurs membres de l’équipe iranienne ont été critiqués avant le tournoi pour ne pas s’être prononcés ouvertement contre le gouvernement du pays au milieu des manifestations à l’échelle nationale, et les joueurs ont été moqués par leurs propres fans lors de l’ouverture du groupe B.

Lundi, les 11 joueurs ont adopté une position différente et ont décidé de ne pas chanter l’hymne national du pays avant le coup d’envoi au stade international de Khalifa dans une manifestation perçue de soutien aux manifestants en Iran, une situation déclenchée il y a deux mois par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en « garde à vue morale ».

Amini est décédé après avoir été arrêté à Téhéran pour une violation présumée du code vestimentaire de la République islamique et la fureur nationale a laissé l’équipe iranienne au milieu d’une tempête politique alors que la Coupe du monde commence au Qatar.

Queiroz, qui a dirigé l’Iran lors de deux Coupes du monde au cours d’un premier passage de huit ans entre 2011 et 2019 avant de revenir plus tôt cette année, a déclaré après le match : “En 2014, 2018, nous avons eu le plein soutien des fans. Et maintenant vous avez vu ce que s’est passé aujourd’hui.

“C’est pourquoi mon devoir, c’est probablement d’inviter les fans qui sont déjà là pour soutenir l’équipe ou ils devraient rester à la maison. Pourquoi sont-ils venus ici pour être contre l’équipe. Nous n’avons pas besoin d’eux.

“C’est bien mieux qu’ils restent à la maison. Avoir des supporters qui ne soutiennent l’équipe que lorsque nous gagnons, nous n’avons pas besoin d’eux. C’est quelque chose que les joueurs peuvent ressentir lorsqu’ils jouent.”

Queiroz a semblé chercher à clarifier ces commentaires initiaux plus tard lors de sa conférence de presse d’après-match, ajoutant : “Quand je fais le commentaire sur les Iraniens, bien sûr, tous les Iraniens dans le stade sont tous les bienvenus. Ils ont le droit d’être satisfaits ou de critiquer l’équipe, ce n’est pas un problème.

“Ceux qui viennent déranger l’équipe avec des problèmes qui ne concernent pas seulement les opinions sur le football, ils ne sont pas les bienvenus car nos garçons ne sont que de simples garçons de football.

“Ils représentent un pays. J’ai eu le privilège de travailler en Angleterre, au Portugal, dans de nombreux endroits et je connais la passion du jeu en Angleterre, au Portugal, en Espagne et au Brésil. L’Iran n’est pas un faux pays de football qu’il faut construire fausses situations.

“La passion du football est omniprésente. Ces enfants, ils n’ont qu’un rêve : jouer au football. Ce n’est pas de leur faute si la Coupe du monde se déroule en ce moment.

“Vous n’imaginez même pas dans les coulisses ce que ces enfants ont vécu ces derniers jours simplement parce qu’ils veulent jouer au football, simplement parce qu’ils veulent s’exprimer en tant que footballeurs.

“Quoi qu’ils fassent, quoi qu’ils disent, ils veulent les tuer. Pouvez-vous imaginer qu’à un moment de votre vie, quoi que vous disiez, fassiez ou pensiez, vous soyez tué ? Ils n’ont qu’un espoir. Qu’ils représentent le pays, jouent pour le peuple, tout le monde représente le peuple ici.”

Gabriel Tan d’ESPN FC a contribué à ce rapport.