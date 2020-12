Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe a demandé aux gens d’éviter les grands rassemblements pendant les vacances, malgré la dépression et les angoisses causées par «l’exclusion sociale» au milieu de la pandémie de Covid-19.

Il y a une différence entre « Ce que vous êtes autorisé à faire par vos autorités et ce que vous devez faire, » Le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a déclaré dans un communiqué.

« La chose la plus sûre à l’heure actuelle est de rester à la maison, » Kluge a souligné, expliquant que les grands rassemblements pendant la saison des vacances étaient « Ne vaut pas le risque, » malgré le sentiment naturel des gens de FOMO (Peur de manquer).

«Nous avons encore quelques mois de sacrifices devant nous et pouvons maintenant nous comporter d’une manière dont nous sommes collectivement fiers». avertit le fonctionnaire.

Kluge a reconnu que « exclusion sociale » causés par les verrouillages et l’auto-isolement a contribué à l’anxiété et à la dépression pendant la pandémie.

Nous nous attendons à voir un plus grand nombre de personnes confrontées à des problèmes de santé mentale plus graves au cours des prochains mois à mesure que la réalité de cette expérience se concrétisera.

Une deuxième vague d’infections à Covid-19 a contraint de nombreux pays européens à ramener des restrictions plus strictes, notamment des verrouillages, des couvre-feux et des limites sur le nombre de ménages autorisés à célébrer ensemble Noël et le Nouvel An.

On espère que les vaccins ralentiront la propagation du coronavirus. Une campagne de vaccination nationale a débuté au Royaume-Uni au début du mois. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen m’a dit jeudi, cette vaccination débutera dans toute l’UE les 27 et 29 décembre.

Le régulateur des médicaments de l’UE, l’Agence européenne des médicaments, examine actuellement les vaccins fabriqués par Pfizer / BioNTech et par Moderna.

