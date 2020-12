Dans une conférence sévère sur Facebook, le maire d’Austin, Steve Adler, a déclaré à ses compatriotes Texans qu’ils devaient rester à la maison ou faire face à de nouveaux verrouillages si les cas de coronavirus continuaient à augmenter. Il a oublié qu’il parlait d’une maison de vacances à Cabo San Lucas.

«Nous devons rester à la maison si vous le pouvez. Ce n’est pas le moment de se détendre. Nous allons regarder de très près. … Nous devrons peut-être fermer les portes si nous ne faisons pas attention », a déclaré le maire démocrate aux habitants d’Austin dans une vidéo du 9 novembre.

Il n’a pas mentionné le fait qu’il parlait en fait d’une station balnéaire mexicaine, où lui et sept autres personnes qui ont assisté au mariage de sa fille étaient arrivés la veille.

Le voyage au Mexique en famille a eu lieu le lendemain du jour où Adler a organisé un petit mariage pour sa fille dans un hôtel branché du South Congress avec 20 participants. Adler dit qu’il a consulté les autorités sanitaires au préalable et que les invités devaient subir un test COVID-19 et pratiquer la distanciation sociale. – Tony Plohetski (@tplohetski) 2 décembre 2020

Après que l’homme d’État américain d’Austin ait rendu ce fait public, Adler a publié une déclaration s’excusant.

« Je regrette ce voyage, » dit sa déclaration, citée par le journal. «Je crains que ce voyage, même après avoir eu lieu pendant une période plus sûre, puisse être utilisé par certains comme justification d’un comportement à risque. Rétrospectivement, et même s’il n’a violé aucun ordre, il a donné un mauvais exemple dont je m’excuse. «

Adler a nié avoir enfreint les règles réelles, affirmant « Il n’y avait aucune recommandation pour les gens de ne pas voyager pendant cette période. » De même, bien que le mariage en plein air de sa fille n’ait techniquement pas de limite de participation, 20 personnes étaient présentes, tandis que les recommandations d’Austin « Étape 3 » recommandaient des rassemblements ne dépassant pas dix.

Adler a été fortement impliqué dans la réponse Covid-19 d’Austin, en commençant par l’annulation du festival South by Southwest (SXSW) en mars avant que tout cas local ne soit confirmé. Il n’est cependant pas le seul éminent politicien local à être surpris en train de contourner la lettre ou l’esprit des règles de verrouillage.

Le maire de Denver, Colorado, Michael Hancock, a littéralement dit à ses habitants de « rester à la maison » et « Évitez de voyager, si vous le pouvez » juste une demi-heure avant de prendre un vol pour le Mississippi, où il passerait Thanksgiving en famille.

Le libellé des excuses d’Adler fait écho aux paroles du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, après avoir été photographié en train de dîner à l’intérieur du restaurant chic French Laundry le mois dernier. Newsom a balayé le scandale en disant qu’il « Aurait dû modéliser un meilleur comportement. »

La semaine dernière, la superviseure du comté de Los Angeles, Sheila Kuehl, a été photographiée en train de dîner en plein air dans un restaurant de Santa Monica, quelques heures à peine après avoir voté l’interdiction de la pratique pour des raisons de sécurité Covid-19.

En septembre, Fox News a diffusé des images de caméras de sécurité d’un salon de beauté de San Francisco, montrant Nancy Pelosi (D-California) sans masque à l’intérieur de l’établissement. Pelosi a accusé le propriétaire du salon de « La mettre en place » et l’entreprise a bientôt fermé ses portes.

Depuis mars, les gouverneurs démocrates, les maires et les responsables locaux ont été à l’avant-garde de la mise en œuvre de verrouillages stricts, de mandats masqués et d’autres mesures pour freiner Covid-19 à travers les États-Unis, et ont appelé à ce que de telles actions soient appliquées à l’échelle nationale.

