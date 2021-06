Restes squelettiques d’enfants, d’adultes retrouvés

Une équipe d’archéologues et de médecins légistes enquêtant sur les tombes pouvant être liées au massacre de la course de Tulsa a annoncé vendredi ses découvertes, qui comprenaient les restes squelettiques d’enfants et d’un homme noir avec de multiples blessures par balle.

L’enquête menée par l’équipe de 1921 Graves Investigation a commencé en juillet 2020 avec des archéologues examinant des sites potentiellement liés au massacre. L’équipe a ensuite trouvé 12 tombes en octobre 2020 dans la zone de « l’Original 18 », un endroit où les archives des salons funéraires montrent qu’au moins 18 victimes noires du massacre ont été enterrées. Ce n’est que le 1er juin que l’équipe a commencé à exhumer les tombes du site.

L’équipe a annoncé vendredi qu’un total de 35 tombes avaient été découvertes. Parmi ces tombes, 19 personnes ont été emmenées pour analyse médico-légale, dont neuf ont été achevées.

« Cinq de ces neuf étaient des mineurs et les quatre autres sont des adultes », a déclaré l’anthropologue médico-légale Phoebe Stubblefield, descendante d’un survivant du massacre qui participe aux recherches. Elle a ajouté qu’une personne était une femme plus âgée, tandis que l’âge des autres adultes allait de 30 à 40 ans.

Stubblefield a déclaré que l’équipe examinait également les formes des crânes pour déterminer leur ascendance.

« Jusqu’à présent, lorsque nous pouvons le détecter, il est d’origine africaine », a-t-elle déclaré.

Il y avait un homme noir trouvé dans un cercueil qui avait encore une balle logée dans son épaule gauche.

« Il a un traumatisme associé », a déclaré Stubblefield. « Il a de multiples blessures par projectiles… cela affecte son crâne et peut-être son bras gauche. »

L’archéologue de l’État de l’Oklahoma, Kary Stackelbeck, a déclaré aux journalistes que sur les 35 tombes, une seule était marquée, tandis que les autres n’avaient aucune trace de nom, d’âge ou de cause de décès.

Il n’y a pas de nombre exact de Noirs qui sont morts à la suite du massacre de la course de Tulsa, qui a commencé le 31 mai 1921 et a duré deux jours. Pas moins de 300 résidents noirs ont été tués et plus de 35 blocs carrés du quartier de Greenwood, connu sous le nom de « Black Wall Street », ont été détruits.

Une fois que les corps auront terminé l’analyse scientifique, le Comité de surveillance publique des sépultures de masse recommandera l’endroit où enterrer définitivement les personnes.

Kavin Ross, président du Mass Graves Public Oversight Committee et descendant d’un survivant du massacre, a déclaré que le processus était une « expérience très sombre et très puissante », et espère de nouvelles conclusions.

« Il n’y avait aucune documentation sur les quelques personnes que nous avons trouvées, près de la ville ou ailleurs. Mais je suis si heureux que nous ayons trouvé ces personnes », a déclaré Ross. « Je suis impatient de les mettre dans un repos approprié. »

