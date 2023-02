Restes humains trouvés dans une zone boisée de Surrey; enquête de l’équipe médico-légale

La GRC de Surrey était sur les lieux dans le bloc 19000 de l’autoroute Fraser mercredi (15 février), où des restes humains ont été retrouvés. L’équipe des Services intégrés d’identité judiciaire a été appelée. (photo Malin Jordan) La GRC de Surrey était sur les lieux dans le bloc 19000 de l’autoroute Fraser mercredi (15 février), où des restes humains ont été retrouvés. L’équipe des Services intégrés d’identité judiciaire a été appelée. (photo Malin Jordan) La GRC de Surrey était sur les lieux dans le bloc 19000 de l’autoroute Fraser mercredi (15 février), où des restes humains ont été retrouvés. L’équipe des Services intégrés d’identité judiciaire a été appelée. (photo Malin Jordan)

Des restes humains ont été retrouvés dans un quartier de la région de Cloverdale, la GRC de Surrey signalant que l’équipe médico-légale a été appelée sur les lieux.

Le mercredi 15 février après-midi vers 12 h 40, la police a répondu à un rapport faisant état de restes humains trouvés dans un terrain vague dans une zone boisée du bloc 19000 de l’autoroute Fraser.

«La police travaille à identifier la personne décédée et assurera la liaison avec le coroner pour trouver la cause possible du décès. À l’heure actuelle, il est trop tôt pour déterminer si la criminalité est un facteur ou non », a déclaré le const. Sarbjit Sangha a dit Nouvelles de l’Arche de la Paix.

Les Services intégrés d’identité médico-légale ont été appelés à poursuivre l’enquête, la zone étant fermée aux résidents.

La police exhorte toute personne ayant des informations concernant cet incident à appeler la GRC au 604-599-0502.

@SobiaMoman

sobia.moman@peacearchnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesSurrey