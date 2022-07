Rester ou partir ? Le Premier ministre italien informera le Parlement sur la crise

ROME (AP) – Le Premier ministre italien Mario Draghi décidait mercredi de confirmer sa démission ou de reconsidérer les appels à reconstruire sa majorité parlementaire après que le mouvement populiste 5 étoiles a déclenché une crise au sein du gouvernement en refusant son soutien.

Draghi prononçait un discours devant la chambre haute du Parlement mercredi matin qui devait exposer son évaluation de la situation après des jours de réunions chaotiques en coulisses entre les dirigeants politiques italiens, appelait Draghi à rester et continuait à se fracturer au sein les 5 étoiles.

Il n’y avait aucune clarté sur la façon dont la journée se déroulerait : après que Draghi aura parlé au Sénat, les législateurs auront la possibilité de répondre et Draghi la possibilité de répondre. Va-t-il creuser et confirmer sa démission? Ou va-t-il rester et diriger l’Italie jusqu’à la clôture naturelle du quinquennat de la législature et des élections au printemps ?

Le président Sergio Mattarella, qui surveille la scène depuis le palais présidentiel sur la colline du Quirinal, peut finalement décider d’accepter la démission de Draghi si elle est à nouveau proposée, lui demander ou à quelqu’un d’autre d’essayer de gouverner jusqu’au vote de printemps ou de dissoudre le Parlement maintenant et déclencher des élections anticipées dès septembre.

Mattarella avait fait appel à Draghi en 2021 pour former un gouvernement d’union nationale, regroupant des partis de droite, de gauche et des 5 étoiles pour guider l’Italie dans son redémarrage économique suite à la pandémie et promulguer les réformes nécessaires pour mettre en œuvre quelque 200 milliards d’euros dans la relance de l’Union européenne. fonds.

La coalition mal à l’aise a travaillé pendant un certain temps, mais Draghi a offert sa démission la semaine dernière après que les législateurs 5 étoiles, les plus grands électeurs aux élections générales de 2018, aient boycotté un vote de confiance. Le déclencheur a été leur opposition à un incinérateur de déchets pour Rome contenue dans le projet de loi, mais leur brouille avec le gouvernement de Draghi est allée bien au-delà.

Le leader cinq étoiles Giuseppe Conte, qui s’est plaint que ses forces avaient été humiliées et ignorées par d’autres partis de la coalition, a présenté une série de demandes en neuf points à Draghi, y compris l’engagement phare des 5 étoiles d’un revenu de base et d’un salaire minimum.

Draghi avait longtemps insisté sur le fait qu’il ne dirigerait jamais un deuxième gouvernement ou un autre sans les 5 étoiles, et a déclaré catégoriquement la semaine dernière qu’il ne gouvernerait pas par ultimatum.

Mais Draghi a techniquement remporté le vote de confiance, semble avoir encore les chiffres pour gouverner et a été sous pression pour reconsidérer à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Italie, d’autant plus que les 5 étoiles ont continué à se fracturer pendant la crise.

Les dirigeants politiques, les maires, les associations de médecins et les citoyens ordinaires l’ont exhorté à rester à un moment aussi crucial, avec la flambée de l’inflation et des prix de l’énergie, une guerre en Ukraine et la mise en œuvre des fonds de relance de l’UE.

L’ancien Premier ministre Mario Monti, qui lui-même a été sollicité pour diriger l’Italie dans un moment de crise, a fait appel à l’ego de Draghi, affirmant que l’ancien chef de la Banque centrale européenne, respecté au niveau international, nuirait irrévocablement à son héritage s’il abandonnait l’Italie maintenant.

“L’amertume de Draghi face aux petits jeux joués par divers partis est tout à fait compréhensible”, a écrit Monti en première page du Corriere della Sera. Mais il a averti que Draghi « ferait preuve d’un manque de respect envers le pays et ses citoyens » s’il continuait et démissionnait.

Nicole Winfield, l’Associated Press