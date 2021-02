Rester ou partir? Biden, longtemps critique des déploiements afghans, fait face à une date limite

Deux décennies plus tard, les objectifs stratégiques ont changé à plusieurs reprises, du contre-terrorisme et de la démocratisation à l’édification de la nation, et des objectifs bien plus limités que l’administration du président Barack Obama a qualifiés de «suffisamment bon afghan». M. Biden – qui a plaidé en tant que vice-président tout au long du mandat de M. Obama pour une présence minimale – devra décider entre suivre son instinct de sortie et courir le risque d’une prise de contrôle des principales villes du pays par les talibans.

M. Biden a maintenu en place Zalmay Khalilzad, le diplomate de longue date qui avait négocié l’accord de paix sous la direction du président Donald J.Trump, dans l’espoir d’une continuité dans les relations avec les talibans et le gouvernement afghan. Mais les principaux conseillers sur la question sont le secrétaire d’État Antony J. Blinken et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan – ainsi que Jon Finer, l’adjoint de M. Sullivan.

M. Biden, a fait remarquer un haut responsable, a commencé sa longue carrière au Sénat juste avant que les États-Unis évacuent leur personnel de Saigon, la capitale du Sud-Vietnam; l’image d’hélicoptères arrachant des Américains et quelques Vietnamiens d’un toit était un symbole brûlant d’une stratégie ratée. M. Biden est très conscient des risques que quelque chose de similaire se produise à Kaboul, la capitale afghane, si toutes les troupes occidentales partent, et il a décrit en privé cette possibilité comme obsédante, ont déclaré des aides.

Dans le même temps, les talibans et le gouvernement afghan se préparent à un printemps violent. La semaine dernière, les responsables de l’administration ont entamé des discussions sur la manière de procéder avec les responsables afghans que M. Trump a omis de son accord avec les talibans.

Une option à l’étude, ont déclaré les assistants, serait de prolonger de six mois le délai de retrait des troupes du 1er mai pour donner à toutes les parties plus de temps pour décider de la manière de procéder. Mais il n’est pas certain que les talibans seraient d’accord – ou si M. Biden le ferait.

Au centre de la prise de décision se trouve un nouveau président américain qui a dû rester debout pendant 20 ans tandis que d’autres dirigeants ont ignoré ses conseils sur l’Afghanistan et ont engagé un grand nombre de soldats américains dans un effort de guerre là-bas, annulant son argument selon lequel tous les États-Unis Les États avaient besoin d’une présence antiterroriste rationalisée et ciblée.

La décision est plus difficile car si M. Biden décide de se retirer, il portera une part de responsabilité – et une grande partie du blâme – s’il y a un effondrement du gouvernement afghan élu pour lequel les troupes américaines et leurs alliés de l’OTAN se sont battus et sont morts et ont dépensé des milliards. de dollars de soutien.

Dans la panoplie de décisions de politique étrangère auxquelles le président est confronté, lui et ses principaux collaborateurs à la sécurité nationale ne considèrent pas l’Afghanistan comme la plus ambitieuse. La bonne relation avec la Chine est bien plus essentielle à la prospérité américaine. Il est plus important pour sa sécurité de tenir la promesse de M. Biden de ne pas laisser la Russie renverser les États-Unis. Le programme nucléaire iranien plane sur les calculs du Moyen-Orient. L’Afghanistan lui est profondément personnel, et la voix la plus influente que le président écoutera est peut-être la sienne.

« Sa tête est plus dans le jeu à ce sujet parce qu’il se connecte avec ces personnes dans le monde entier depuis des années », a déclaré Brian Katulis, chercheur principal au Center for American Progress, un groupe de réflexion de Washington étroitement lié à l’administration Biden. .