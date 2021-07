Rester loin de vos animaux de compagnie est une bonne idée lorsque vous êtes positif au Covid : étude

Êtes-vous positif au Covid ? Éloignez-vous de vos amis félins et chiens pour éviter le risque de leur transmettre l’infection, suggère une étude, qui a révélé que l’infection chez les animaux de compagnie est plus courante qu’on ne le pense. Les chercheurs de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas ont déclaré que la voie de transmission la plus probable est de l’homme à l’animal de compagnie, plutôt que l’inverse.

« Si vous avez Covid-19, vous devez éviter tout contact avec votre chat ou votre chien, comme vous le feriez avec d’autres personnes », a déclaré Els Broens de l’université.

«La principale préoccupation, cependant, n’est pas la santé des animaux – ils n’avaient aucun ou des symptômes légers de Covid-19 – mais le risque potentiel que les animaux de compagnie puissent agir comme un réservoir du virus et le réintroduire dans la population humaine.

«Heureusement, à ce jour, aucune transmission d’animal de compagnie à l’homme n’a été signalée. Ainsi, malgré la prévalence plutôt élevée parmi les animaux de compagnie des ménages positifs au Covid-19 dans cette étude, il semble peu probable que les animaux de compagnie jouent un rôle dans la pandémie », a déclaré Broens.

Pour l’étude, les chercheurs ont étudié 156 chiens et 154 chats de personnes testées positives pour Covid-19. Six chats et sept chiens (4,2%) ont eu des tests PCR positifs et 31 chats et 23 chiens (17,4%) ont été testés positifs pour les anticorps.

Avec des animaux de compagnie dans 40/196 ménages (20,4%) ayant des anticorps contre le virus, l’étude révèle que Covid-19 est très répandu chez les animaux de compagnie des personnes qui ont eu la maladie.

Une étude similaire menée par Dorothee Bienzle, professeur de pathologie vétérinaire à l’Université de Guelph en Ontario, au Canada, a montré que les chats qui passaient plus de temps avec leurs propriétaires semblaient être plus à risque d’infection que les chiens. Et les chats qui dormaient sur le lit de leur propriétaire étaient plus susceptibles d’avoir Covid.

C’est parce que la biologie des chats, y compris leurs récepteurs viraux, les « verrous » que le virus déverrouille pour entrer dans les cellules, les rendent plus sensibles au Covid-19 que les chiens. Les chats sont également plus susceptibles de dormir près du visage de leur propriétaire que les chiens, ce qui augmente leur exposition à toute infection. Bienzle a recommandé de tenir les animaux de compagnie à l’écart des personnes atteintes de Covid et de leurs animaux de compagnie.

« Bien que les preuves que les animaux de compagnie puissent transmettre le virus à d’autres animaux soient limitées, elles ne peuvent être exclues. De même, bien qu’il n’ait pas été démontré que les animaux de compagnie transmettent le virus aux humains, cette possibilité ne peut pas être complètement exclue », a-t-elle noté.

Les études ont été présentées au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) organisé en ligne cette année.

