Rester innovant tout au long du parcours, de la start-up à la mise à l’échelle

À mesure que ClearBank se développait, elle a été confrontée au défi de maintenir sa culture d’innovation tout en intégrant des processus plus structurés pour gérer ses opérations en expansion et garantir la conformité réglementaire. Dans les limites de la responsabilité et de la responsabilité, les équipes ont eu la possibilité de faire évoluer leurs propres domaines, d’innover un peu, d’expérimenter et de s’améliorer continuellement, pour rester innovantes.

ClearBank a suivi le parcours classique des transferts dans le processus de livraison de logiciels, où elle disposait d’une fonction distincte d’assurance qualité, de sécurité et d’opérations, a déclaré Gray. Avec le contrôle qualité comme exemple, le logiciel serait transmis pour l’assurance qualité, avant d’être ensuite renvoyé avec une liste des défauts trouvés, après quoi les défauts étaient corrigés, puis renvoyés au contrôle qualité pour être testé à nouveau. Tous ces transferts constituaient un gaspillage dans le système et un obstacle à un flux durable, a-t-il mentionné.

Gray a expliqué que tout le monde est désormais un QA, ainsi qu’un ingénieur ; l’équipe qui développe le logiciel est également responsable de sa qualité. Ils maintiennent une fonction d’assurance qualité, cependant, leur rôle est d’encadrer et de perfectionner continuellement les équipes de livraison de logiciels, de maintenir les capacités d’assurance qualité de la plateforme et de conseiller les équipes de livraison de logiciels sur des questions spécifiques :

Nous avons constaté une augmentation significative de la qualité et de la vitesse durable des logiciels fonctionnant de cette façon. Cela permet également de garder les boucles de rétroaction de l’équipe courtes et fréquentes, ce qui leur permet de procéder à des ajustements plus rapidement.

La propriété de bout en bout conduit à des boucles de rétroaction directes et plus rapides, a déclaré Gray. Une équipe qui voit et ressent plus tôt les conséquences d’une mauvaise qualité est plus fière de s’assurer que le logiciel répond à des normes plus élevées ; Une équipe ressentant la douleur des versions lentes est plus susceptible de faire quelque chose pour corriger la version lente, a-t-il expliqué :

Cela n’est vrai que si nous veillons à ce qu’ils disposent d’un espace pour s’améliorer continuellement, sinon cette propriété de bout en bout devient un moyen rapide d’épuiser les gens.

Gray a mentionné qu’ils essayaient constamment de trouver un équilibre entre l’autonomie et les processus, et préféraient les processus qui fournissent des contraintes habilitantes plutôt que la gouvernance. Cela permet aux gens de prendre leurs propres décisions au sein de leurs processus qui les aident, au lieu de se mettre en travers de leur chemin et d’avoir un impact négatif sur les équipes.

À mesure que les organisations se développent, il existe une tendance naturelle à ajouter de plus en plus de processus, de contrôles et de frais généraux, mais elles vérifient rarement si les processus actuels fonctionnent et suppriment les processus et contrôles qui ne sont plus nécessaires, a déclaré Gray. « Nous faisons de notre mieux pour examiner rigoureusement nos processus et nos contrôles, afin de nous assurer qu’ils restent efficaces et qu’ils produisent des résultats positifs pour la banque, au lieu de nous gêner ou de créer des frais généraux inutiles », a-t-il déclaré.

Gray a expliqué qu’ils communiquent leur stratégie à trois niveaux clés pour permettre des décisions localisées :

La stratégie commerciale La stratégie produit qui soutient cela La stratégie technologique qui soutient à la fois l’entreprise et le produit

S’assurer que les stratégies sont clairement comprises dans toute l’organisation aide les gens à prendre des décisions beaucoup plus éclairées, a-t-il déclaré.

Gray a mentionné deux aspects qui permettent de maintenir une culture innovante tout en se développant :

Communication claire de la vision et de la mission, et stratégie de soutien pour garantir un alignement et une direction.

Assurez-vous de créer un espace dans le système pour que les gens puissent expérimenter, à condition qu’il soit aligné sur cette stratégie.

Une erreur que commettent de nombreuses organisations est d’essayer de transformer une organisation en une machine avec des livrables/responsabilités très stricts qui prennent 100 % du temps des équipes avec une prévisibilité absolue de la livraison, a déclaré Gray. Bien que nous devrions tous avoir une bonne compréhension de nos limites et de ce dont nous sommes responsables, créer et fournir des logiciels ne signifie pas fabriquer encore et encore la même chose et faire évoluer un système complexe non plus, c’est beaucoup plus subtil que cela. :

Quand on essaie d’en faire des « machines bien huilées », l’inertie ne tarde pas à s’installer et on continue à faire la même chose, sans plus s’améliorer ni innover.

InfoQ : Vous avez mentionné que les processus sont revus et sont modifiés ou supprimés s’ils ne sont plus efficaces. Pouvez-vous donner quelques exemples ?

Michael Gray: Un exemple est nos processus de développement et de publication en constante évolution. Il s’agit d’un processus qui dépend fortement de la technologie, dans lequel nous examinons continuellement le travail accompli, en posant des questions telles que : « Cette étape du processus est-elle toujours nécessaire et ajoute-t-elle de la valeur ? »

Un autre exemple de ceci est la façon dont nous examinons la sécurité des logiciels. Auparavant, nous avions besoin d’un membre de l’équipe pour être un « réviseur de sécurité », ce qui signifiait qu’il devait examiner chaque version logicielle du point de vue de la sécurité. Nous avons automatisé cela avec des outils, et si le logiciel répond à une norme de sécurité minimale, cela peut être automatiquement approuvé par notre automatisation. Tous les ingénieurs doivent désormais avoir un niveau minimum de formation en sécurité pour pouvoir réviser les logiciels. Cela a supprimé les goulots d’étranglement des équipes pour la publication de logiciels, amélioré la sensibilisation minimale à la sécurité de tous nos ingénieurs et supprimé les frictions du processus grâce à l’automatisation, améliorant ainsi nos métriques DORA.

InfoQ : Comment soutenez-vous les décisions localisées chez Clearbank ?