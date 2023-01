Rester hydraté pourrait signifier moins de maladies et un vieillissement plus lent

Pour juger de leur degré d’hydratation, les chercheurs ont examiné les niveaux de sel dans le sang, glanant des informations sur la pression artérielle systolique, le cholestérol et la glycémie. Ces marqueurs, à leur tour, indiquaient le bon fonctionnement des systèmes cardiovasculaire, respiratoire, métabolique, rénal et immunitaire.

Pour l’étude, Dmitrieva et ses collègues ont suivi les données sur trois décennies sur plus de 11 200 adultes qui ont participé à l’étude Atherosclerosis Risk in Communities. Les participants ont été vus au cours de cinq visites – deux dans la cinquantaine et la dernière entre 70 et 90 ans.

Il n’est pas nécessaire de boire plus de 3 litres par jour s’il n’y a pas de perte d’eau excessive due à l’exercice ou à une exposition prolongée à la chaleur, a déclaré Dmitrieva. “Si vous buvez plus de 3 litres par jour et que vous avez toujours soif, cela pourrait être le signe d’une maladie qui entraîne une augmentation pathologique des pertes d’eau et nécessite une évaluation clinique.”

Les adultes dont le taux de sel était supérieur à la normale étaient plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques et de présenter des signes de vieillissement biologique avancé, comparativement à ceux dont le taux de sel se situait dans la moyenne. Ceux qui avaient des niveaux élevés de sel étaient également plus susceptibles de mourir plus jeunes.

Plus précisément, les personnes ayant des niveaux élevés de sel avaient 50% de chances plus élevées d’être biologiquement plus âgées que leur âge chronologique et 21% plus de chances de mourir tôt, par rapport à celles dont les niveaux de sel étaient faibles. Des niveaux élevés de sel étaient également liés à un risque accru de 64% de développer une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une fibrillation auriculaire et une maladie artérielle, ainsi que des maladies pulmonaires, du diabète et de la démence, ont découvert les chercheurs.

Cette étude, cependant, ne peut pas prouver que rester hydraté a tous ces avantages, seulement qu’ils semblent être liés, ont noté les chercheurs.

“Une bonne hydratation soutient les nombreuses fonctions du corps et, avec le temps, la consommation de suffisamment de liquides peut ralentir le vieillissement et favoriser une vie longue et saine”, a déclaré Dmitrieva.