Rester en vie : les bénévoles de l’Ambulance Saint-Jean s’entraînent toujours pour assurer la sécurité des gens

L’Ambulance Saint-Jean est l’organisation qui assure votre sécurité lors d’événements communautaires.

Toute l’organisation est composée de bénévoles qui suivent régulièrement des formations pour maintenir à jour leurs connaissances en secourisme.

Capital News a assisté à une séance de formation sur les arrêts cardiaques à Kelowna le 7 février pour en savoir plus sur l’organisation.

Commissaire de secteur pour l’intérieur de la Colombie-Britannique et le Nord, Drew Hilland est bénévole depuis 13 ans.

« Nous avons des bénévoles tout neufs qui se sont joints au cours des six derniers mois à des bénévoles qui sont ici depuis 10 ou 15 ans. Certains sont des premiers soins standard, certains sont des ambulanciers paramédicaux. Nous avons aussi quelques médecins et infirmières qui font du bénévolat avec nous.

Les gens peuvent commencer à faire du bénévolat avec St. John dès l’âge de 12 ans dans le cadre du programme jeunesse. À 16 ans, les bénévoles participeront aux événements en tant qu’assistant du groupe et à 18 ans, vous pourrez soigner vous-même les blessures.

«Nous faisons tout, des courses amusantes et des événements caritatifs dans la communauté qui pourraient être des événements d’un jour à des événements plus importants comme le tournoi de football drapeau mineur de Kelowna chaque année, l’exposition provinciale de l’intérieur à Armstrong chaque année, le tournoi de balle lente Funtastic à Vernon chaque année . C’est une vaste gamme d’événements.

Beaucoup de gens n’ont peut-être pas mis à jour leurs connaissances en secourisme puisque cela était obligatoire au lycée.

Hilland explique pourquoi les gens devraient envisager de suivre un cours.

« Nous savons que les premiers secours font partie intégrante de ce que nous appelons la chaîne de survie. S’il y a un événement qui se produit dans la communauté, en particulier quelque chose comme un arrêt cardiaque, avoir n’importe quel niveau de formation en secourisme peut aider à garder cette personne calme et en sécurité jusqu’à ce que le 911 puisse arriver ou à fournir le soutien vital immédiat comme la RCR ou le DEA. pendant que nous attendons l’arrivée des ambulanciers.

L’Ambulance Saint-Jean offre des cours de formation au public. Apprenez-en plus, inscrivez-vous à un cours ou joignez-vous aux bénévoles en visitant sja.ca.

Santé et médecineKelownaOkanaganBénévolat