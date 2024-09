Rester en sécurité en classe : le Dr David Torr parle des vaccinations pour la rentrée scolaire – DiscoverWeyburn.com

Avec la rentrée scolaire des enfants cet automne, le risque de transmission de maladies infectieuses comme le rhume, la COVID-19, la rougeole et la coqueluche est accru. La sécurité des enfants à l’approche de l’automne en Saskatchewan est la priorité absolue des parents dont les enfants sont de retour en classe.

Le Dr David Torr est un médecin hygiéniste qui travaille au sein du Département de la santé publique et de la médecine préventive de la Saskatchewan Health Authority et qui est responsable du Département de la santé publique et de la médecine préventive pour la zone rurale intégrée de la région sud de la Saskatchewan.

Il a rejoint DécouvrezMooseJaw cette semaine dans un podcast discuter de l’épidémie de coqueluche dans les provinces de l’est de l’Ontario et du Québec, de l’amélioration des taux de vaccination en Saskatchewan après l’épidémie de COVID et des moyens de vous protéger et de protéger vos enfants cette année scolaire.

« Toute population qui n’est pas suffisamment vaccinée ou qui n’a pas reçu le vaccin est à risque, quel que soit son état de santé. La propagation est très communautaire dans les écoles, dans le football ou d’autres activités sportives où les gens se rassemblent, et on peut facilement observer une propagation rapide. »

Cependant, il existe des vaccins contre ces maladies, ce qui signifie que si les parents et les tuteurs s’assurent que tous les membres de leur famille sont à jour de leurs vaccinations, tout le monde peut rester en sécurité cette année scolaire.

Cet article a été écrit à l’origine par Gordon Edgar de DiscoverMooseJaw et est accessible en cliquant sur ICI.