Le parent de cet enfant est clairement au courant de la technologie de superposition. | iStockphoto / Getty Images

Conseils pour braver la pandémie quand il fait aussi très froid, d’un chercheur de l’Arctique.

Cet hiver va être nul. Nous le savons parce que le reste de cette année a été nul, mais nous le savons aussi parce que le répit principal de la nausée était l’été – pour ceux qui vivent dans une grande partie de l’hémisphère nord, le temps plus chaud signifiait qu’il était beaucoup plus agréable d’être à l’extérieur, où le coronavirus est moins susceptible de se propager.

Mais maintenant, l’hiver arrive et personne ne semble savoir quoi faire. L’Amérique est au milieu d’une troisième vague de cas de Covid-19 dans une présidence boiteuse où peu de choses vont probablement s’améliorer. Les gouvernements locaux ferment les écoles tout en gardant les bars ouverts pour tenter d’éviter tout nouvel effondrement économique. Les restaurants qui restent ouverts construisent des espaces de restauration élaborés «extérieurs» qui ne sont littéralement que des espaces de restauration intérieurs.

Ce que nous savons, cependant, c’est que si vous devez quitter votre domicile, il est beaucoup plus sûr de faire des activités à l’extérieur qu’à l’intérieur ailleurs. Cela signifie que de nombreux Américains vont devoir apprendre à gérer et à s’habiller par temps froid.

Heureusement, il y a des gens qui sont des experts dans ce domaine particulier, pour qui les environnements brutalement froids ne font que partie du travail. Cathy Geiger est professeur à l’Université du Delaware et a étudié le comportement de la glace de mer aux pôles arctique et antarctique pendant plus de trois décennies.

Ayant travaillé sur 10 expéditions polaires, Geiger en a vu beaucoup (y compris des engelures grossières qui impliquent des cils; nous y reviendrons). Par souci de clarté, étant donné que la superposition pour des températures inférieures à zéro est assez compliquée, les informations suivantes seront distillées via un format pratique de questions-réponses.

Quelle est la meilleure méthode de stratification?

Geiger adhère à quelques principes principaux de stratification. Le premier et le plus important d’entre eux est de porter beaucoup de couches lâches – le mot clé ici étant «lâche». C’est parce que l’air isolé qui circule entre chaque couche est ce qui vous garde au chaud. Plus vous prévoyez d’être actif, moins vous devriez porter de couches.

Un autre conseil important qu’elle souligne est qu’une bonne circulation corporelle est la clé de la chaleur. «Si vous portez 700 couches et que vous êtes comme l’homme Michelin et que vous ne pouvez pas bouger, tout ce rembourrage ne vous fera aucun bien si vous bloquez votre circulation», explique-t-elle. « [If you wear] quatre paires de chaussettes en peluche dans une botte, vos orteils vont être gelés parce que tout est trop serré. Il n’y a pas de sang là-bas.



Robert Harris Cathy Geiger, à 200 miles au nord de Barrow, en Alaska, lors d’une expédition en 2007. «Notez l’utilisation d’une casquette de type baseball.»

Lorsque Geiger part en expédition où les températures peuvent plonger entre 30 degrés et 40 degrés en dessous de zéro, elle couche généralement environ quatre paires de caleçons longs surdimensionnés dans des tissus synthétiques anti-humidité ou de la laine mérinos, un bavoir Dickies, une fourrure de tortue pour son cou et visage, et au moins trois paires de gants (la couche la plus fine passe en premier, les surplus militaires en dernier), surmontées d’une combinaison Carhartt et de genouillères. Sur ce, elle porte un manteau d’extérieur LL Bean pour conditions météorologiques extrêmes.

«La coque empêche le froid de se frayer un chemin, c’est donc comme si vous résistiez aux intempéries sur votre toit: votre corps est un abri personnel. Par temps très froid, vous voulez envelopper votre corps comme vous isoleriez votre maison. »

Quels sont les meilleurs tissus à utiliser pour se protéger du vent et du froid, et comment les superposer?

La sagesse conventionnelle dit de rester à l’écart du coton, car il n’a pratiquement aucune propriété d’évacuation de l’humidité. Au lieu de cela, dit Geiger, assurez-vous que le tissu le plus proche de votre peau est fait de tissus synthétiques ou de laine mérinos.

Pourquoi les tissus anti-humidité sont-ils si importants? «La sueur est ce qui vous tuera», dit-elle. «La chose la plus importante à faire est [move] plus lent que vous ne le pensez. Une fois que vous entrez dans les chiffres zéro, vous ne voulez pas commencer à courir et à vous échauffer au point de transpirer. «

Et peu importe ce que vous pensez de Canada Goose, ils ont bien fait les cagoules. Geiger recommande les capuchons avec une bordure en fourrure (ou en fausse fourrure) car «la fourrure crée une friction qui retient le vent».

Quelle est la meilleure façon de protéger ma peau des éléments?

Vous devriez toujours porter un écran solaire sur votre visage, mais avant de partir dans un environnement enneigé, il y a un endroit que les gens pourraient manquer: le dessous de leur nez. « La neige reflète! » prévient-elle. Une fois de retour à l’intérieur, optez pour les suspects habituels qui promettent d’hydrater: lotions lourdes, baumes et vaseline.



Scott Olson / Getty Images Les banlieusards du centre-ville de Chicago le 31 janvier 2019.

Les chapeaux comptent-ils vraiment?

Oui! Et ils ont également besoin de leurs propres méthodes de stratification. Bien que vous ne portiez probablement pas de lunettes pendant votre trajet pour vous rendre au travail, vous pouvez toujours vous fier aux principes utilisés par les chercheurs de l’Arctique pour protéger vos yeux et votre visage.

«Si vous mettez une casquette de baseball et [then] un chapeau de neige, la casquette de balle crée un bord, [and] c’est incroyable la quantité de soleil qui bloque », dit-elle. «C’est un excellent coupe-vent.» Une autre utilisation pratique des casquettes de baseball: lorsque vous portez des lunettes de soleil, le bord emprisonne la chaleur qui aurait été perdue par le haut des stores.

Et c’est maintenant la partie de la conversation où Cathy m’a dit quelque chose de vraiment sauvage; afin de bien le décrire, j’ai inclus la transcription complète:

Le globe oculaire est vraiment un endroit sérieux où vous ne voulez pas que les choses gèlent.

Attendez, comment vos globes oculaires gèlent-ils?

Vous le remarquerez parce que vous vous rendrez compte que vos cils commencent à geler.

Quelle?

Nous avons eu des situations où les gens sont allés: «Oh mon dieu, qu’est-ce que je viens de faire? S’il te plait regarde moi. » Il y a eu un peu de larmoiement parce que lorsque le vent souffle très fort dans vos yeux, vous commencez à vous déchirer, et cela peut faire geler vos cils. Si vous essayez d’ouvrir [your eyes] trop vite, vous pouvez en fait arracher les cils.

Oh mon Dieu!

C’est arrivé à un ami. Quand tu parles -20, [you see] geler les lentilles de contact et arracher vos cils parce qu’ils ont gelé ensemble. Si cela se produit, la première chose à faire est de laisser les yeux fermés. Si vous avez des lunettes de soleil ou quoi que ce soit, enlevez-les et mettez vos mitaines juste au-dessus de vos yeux. Réchauffez-le avant d’essayer d’ouvrir vos yeux et de vous arracher les cils.

Alors oui, les chapeaux comptent.

Mes pieds transpirent vraiment si je porte des chaussettes volumineuses. Quelle est la meilleure façon de superposer vos pieds?

Rappelez-vous le truc avec les couches lâches? C’est important ici aussi. «Si vous avez vraiment, vraiment, vraiment froid, vous voulez en fait que vos pieds soient dans quelque chose de si lâche que votre chaussure bouge un peu», dit Geiger. Elle ne met jamais plus de deux couches de chaussettes (plus et vos pieds glisseront aussi beaucoup): un qui évacue l’humidité le plus proche de la peau, suivi d’une paire de laine plus épaisse. Et évidemment, portez une botte imperméable car, encore une fois, «l’humidité va vraiment vous tuer».



ANGELA WEISS / AFP / Getty Images Une femme qui marche à Brooklyn le 31 janvier 2019.

Quelles choses stupides font les gens dans le froid qu’ils ne devraient vraiment pas faire?

Curieusement, l’une des pires erreurs que les gens font souvent est plus mentale que physique. «Si vous êtes excité et tendu, vous allez bloquer votre circulation», dit-elle.

Au lieu de cela, la clé est de se réchauffer avant de sortir. «Les saunas proviennent des cultures du nord pour une très bonne raison», explique-t-elle. Essayez de boire du bouillon de soupe chaud avant de sortir plutôt que de café ou de thé, car «le thé fait pipi».

Comment savoir si j’ai des engelures? Et que dois-je faire à ce sujet?

Votre premier avertissement indiquant que vous avez trop froid est la sensation de vos doigts et de vos orteils, car ils sont les plus éloignés de votre cœur. «Quand j’emmenais des élèves sur la glace, c’est la première chose que je demandais:« Comment vont les doigts et les orteils de tout le monde? Tous les 10? Tous les 20? Je voulais qu’ils sachent qu’ils peuvent compter les 20 chiffres, car ce sont vos capteurs à distance. »

Geiger souligne que les extrémités froides doivent être soignées immédiatement. Si vos mains et vos pieds commencent à vous faire mal, arrêtez ce que vous faites et réchauffez-les, soit en entrant ou en utilisant les outils disponibles pour le faire (il existe des stratégies utilisées par les pêcheurs et les Inupiat d’Alaska qui impliquent d’utiliser propre morve et / ou pipi que, espérons-le, vous n’aurez jamais à utiliser). Tout signe de «peau blanche et sombre», ajoute-t-elle, signifie également que des cloques ont peut-être déjà commencé.

Alors, euh … qu’est-ce qui se passe avec la glace de mer?

L’une des choses les plus choquantes que Geiger a dites est que bien qu’elle travaille sur la glace de mer depuis des décennies, au cours des 10 dernières années, elle est devenue si mince qu’il n’est pas sécuritaire d’y camper.



NOAA via Getty Images Une image satellite du vortex polaire en 2014 qui couvrait tout le nord des États-Unis.

«Je suis sur la banquise depuis 1984 et à l’époque c’était génial. Nous avons juste pris un bateau là-haut, avons marché sur la glace et y avons travaillé. 2007 était la dernière fois que nous pouvions vraiment camper sur la glace. Depuis 2007, la glace est trop dangereusement mince pour sortir et ne plus travailler dessus. Vous devez travailler sur un bateau.

Parce que son travail a été chargé de bagages politiques en raison du refus de l’administration Trump du changement climatique, la recherche polaire est en grande partie suspendue depuis 2016.

Et pourtant, malgré ce que les politiciens peuvent penser du terme «changement climatique», cela ne signifie malheureusement pas que cela ne se produit pas. Geiger explique que parce que la planète se réchauffe si rapidement, les climats tempérés que vivent actuellement de nombreuses personnes n’existeront plus du tout.

«Le fait est que, à mesure que les pôles se réchauffent, les choses deviennent plus ondulées, et à mesure que les choses deviennent ondulées, les tropiques et les pôles sont tout ce qu’il nous reste, et nous n’avons pas ce climat agréable, confortable, tempéré et tempéré». elle dit.

«Et je pense que si les nouvelles pouvaient communiquer cela, les gens diraient: ‘Holy jurons. Il n’y a plus de zone tempérée? C’est comme: ‘Ouais, c’est la conséquence du réchauffement des pôles plus vite que les tropiques – vous perdez la zone tempérée. Et une fois que vous faites cela, cela rend vraiment la vie misérable. » C’est-à-dire que le coronavirus n’est pas la seule partie extrêmement déprimante de cet hiver.